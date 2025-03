In Parlamento è giunta una proposta sul riscatto agevolato per far uscire prima gli insegnanti dal lavoro. Per incentivarne l’utilizzo la misura prevede di far pagare una cifra nettamente inferiore rispetto al prezzo originario.

Si è discusso di far pagare il riscatto a 900€ annui per 5 anni complessivi, anziché gli attuali – si stima – 6.000€ all’anno. Il risparmio ammonterebbe a poco più di 25.000€, considerando che il totale con la nuova proposta sarebbe di 4.500€ totali contro gli attuali 30.000€.

Cedolino NoiPA 2025/ In attesa degli arretrati, quando arrivano? (22 marzo)

Riscatto agevolato per insegnanti per abbassare l’età

La prima firma per proporre il riscatto agevolato per gli insegnanti è stata apposta dalla senatrice Carmela Bucalo, che ha reputato necessario attuare un provvedimento simile al fine di consentire più accessi agli istituti universitari.

L’obiettivo è anche di abbassare l’aliquota, portandola al 5% e far sostenere ai docenti – ma non solo – il rimborso corrispondente a 900€ annui per poter riscattare gli anni dei contributi investiti nel corso di laurea.

CONSIGLI NON RICHIESTI/ Il gorilla che ricorda l'importanza di collaborare nel lavoro

La misura – dice la proposta – è estesa al personale scolastico, accademico, universitario, enti di ricerca e perfino ai conservatori. Si stimano poco più di un milione di beneficiari che potranno approfittarne e sfruttare il fondo stanziato dallo Stato.

Una iniziativa Anief

L’iniziativa nasce dall’Associazione nazionale degli insegnanti e dei formatori, che da tempo spinge a raccogliere più firme (ottenendole oltre 120.000 in poco tempo) per la petizione a favore dei docenti degli enti sopra citati.

Marcello Pacifico, Presidente dell’associazione Anief, la soluzione potrebbe essere una chiara risposta al burnout che con il trascorrere degli anni coinvolge sempre più insegnanti.

SENTENZA CONSULTA/ Sì all'adozione per i single, ma così la Corte non tutela il diritto del minore

Il burnout nasce dallo stress legato al lavoro stesso, che con gli anni diventa logorante e alienante. Una simile misura consentirebbe di ridurre l’età pensionabile. Con tale opportunità potrebbe esserci l’occasione di uscire dal lavoro anche a 61 anni.

Si attende dunque l’ufficialità dopo l’attenta valutazione in Senato e dopo aver consultato minuziosamente il Disegno di Legge.