Riscatto della laurea liberi professionisti/ E’ possibile ottenerlo due volte?

In tema di previdenza pensionistica il riscatto della laurea è un argomento di grande interesse soprattutto per coloro che hanno dovuto impiegare anni di studio per conseguire un titolo di studio universitario. Ecco come avviene il riscatto della laurea per i liberi professionisti.

Riscatto della laurea liberi professionisti: ecco chi può chiederlo due volte

Il riscatto della laurea tuttavia comporta degli oneri e dei costi che il privato cittadino e lavoratore deve sostenere autonomamente. Occasionalmente lo Stato vara delle leggi che introducono delle agevolazioni fiscali per quanto concerne il riscatto agevolato della laurea che è stato introdotto nel 2022. Ma per quanto riguarda i professionisti cosa succede?

Il riscatto agevolato della laurea consente di trasformare gli anni dell’università in anni di contributi in modo da accedere alla pensione prima del previsto. Ma la possibilità di approfittare del doppio riscatto della laurea sostenendo due volte l’onere di riscatto è una possibilità che hanno attualmente soltanto professionisti e soltanto con alcune caratteristiche previdenziali.

Infatti, dal momento che non è previsto il divieto di doppio riscatto della laurea, ai professionisti iscritti in due casse separate possono riscattare la laurea e sia all’INPS sia alla propria cassa di appartenenza qualora infatti potessero far parte di un ordine speciale.

Riscatto della laurea liberi professionisti: ecco come funziona

Tuttavia questo è possibile soltanto se il doppio riscatto della laurea è stato effettuato prima nella cassa privata e poi presso l’INPS. Non è possibile quindi effettuare il contrario. Ad esempio se un libero professionista e iscritto all’Inps e a un’altra cassa previdenziale privata come quella dei medici o quella dei giornalisti, può riscattare la laurea presso l’INPS, pagare il relativo onere ma non potrà riscattare la laurea presso la propria cassa previdenziale privata: il percorso inverso invece è fattibile.

Comporta inevitabilmente però molti costi infatti il riscatto della laurea costa 5200 per ogni anno riscattato con un totale che oscilla tra 21 e 26 mila euro. Moltiplicandolo per due i costi aumentano. E’ possibile pagare il riscatto della laurea 2023 con un massimo di 120 rate mensili oppure pagando l’importo in un’unica soluzione.











