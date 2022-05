Riscatto gratuito Laurea/ Si può andare in pensione prima: le proposte sul tavolo

Già dallo scorso anno, il Governo aveva introdotto la possibilità di riscatto gratuito della laurea. Nonostante non si sia trovata ancora la quadra, molti politici erano d’accordo sul fatto che chi studiasse per una specializzazione, avesse diritto ad esser considerato “lavoratore“.

Riscattare gratuitamente il titolo di laurea, significherebbe ricevere un rimborso completo o addirittura ottenere a monte un capitale di denaro, tale da consentire una copertura massima delle spese durante il percorso studi.

SPY FINANZA/ La farsa delle sanzioni Ue sul petrolio e del default russo

Riscatto gratuito laurea: è davvero possibile?

La possibilità di riscatto gratuito della laurea è stata promossa dal Movimento 5 Stelle. Pur tenendo in considerazione la loro idea e associazione di “studiare = lavorare”, le forze politiche favoreggianti il Governo Draghi, non sembrerebbero essere fintroppo d’accordo.

Dazn, conviene abbonarsi?/ La piattaforma non riesce a decollare: ecco la soluzione

O meglio, seppur possa essere una teoria concettualmente passabile, allo stesso tempo all’atto pratico occorrerebbero ampi fondi di capitale da parte dello Stato, per poter consentire a tutti gli allievi di ogni Ateneo, di conseguire la laurea gratuitamente.

In alternativa, per far passare pur sempre la teoria di “riscatto gratuito della laurea”, sarebbe un’idea, quella di garantire un fondo previdenziale per coloro che pagano le rette universitarie e le spese associate all’Ateneo, in modo tale che possano esser considerato lavoratori e dunque andare in pensione anticipatamente.

Bonus cashback PostePay/ Accettata la proroga: fino a quando e quanto ottenere

Tra le ultime due soluzioni, il fondo previdenziale potrebbe essere quella più opportuna. Dall’altro aspetto, c’è da considerare che il titolo potrebbe risultare piuttosto oneroso per gran parte dei futuri allievi universitari e dunque risultare “poco accessibile”.

A meno che non si promuovano agevolazioni tramite un sistema di merito o per ISEE, che possa democraticamente dar un sostegno economico – magari rinunciando alla previdenza sociale – esclusivamente per i ragazzi in nuclei familiari meno abbienti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA