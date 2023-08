Riscatto laurea per liberi professionisti/ Come sfruttarla per anticipare la pensione (18 agosto 2023)

Il riscatto della laurea per liberi professionisti è una strategia che molto spesso viene utilizzata dai contribuenti italiani che vorrebbero aumentare l’assegno previdenziale e anticipare l’uscita della pensione. Ma questo percorso potrebbe “costar caro”, vedremo in che cosa consiste.

Alle norme attuali è possibile agire in due soluzioni: il riscatto ordinario (regolamentato dal Decreto Legislativo 184/1997), mentre il riscatto agevolato che è stato introdotto dal decreto-legge 4/2019. Ma come abbiamo accennato la strategia costerebbe “parecchi soldi”.

Bonus carta docente scadenza/ Ultimi giorni per usarlo, dove farlo (17 agosto 2023)

Riscatto laurea per liberi professionisti: quanto costa?

Il riscatto della laurea per liberi professionisti prevede dei costi differenti e variabili. Ad esempio, con il riscatto agevolato il prezzo da pagare annualmente (e fisso), è pari a 5.776€ nel 2023. Con il riscatto ordinario il prezzo dipende dall’età, dalla liquidazione pensionistica, dall’anzianità contributiva, dal sesso, dalla gestione previdenziale e dall’aliquota.

Bonus frigorifero 2023/ Come pagarlo al 50% in meno senza ristrutturazione (17 agosto)

La modalità agevolata invece, propone un onere forfettario annuo che verrà conteggiato sul 33% del reddito minimo imponibile della gestione INPS commercianti e artigiani. Questa tipologia di pagamento può essere detratta dalle tasse ed anche rateizzato.

Il riscatto laurea adesso è valido per liberi professionisti (oltre che per i dipendenti), oltre che includere un doppio riscatto (sia sull’ordine professionale che presso l’INPS). Per poter godere del doppio riscatto, occorre soddisfare delle condizioni specifiche: assenza di doppia contribuzione e contributi INPS.

Il riscatto agevolato si può usufruire con il sistema contributivo e il prezzo potrebbe arrivare fino a 23 mila euro, da poter rateizzare. Se invece si trattasse di sistema retributivo, il riscatto agevolativo può esser concesso qualora non ci sono alternative nella cassa professionale.

Bonus ISCRO 2023/ Riaprono le domande: fino a 881€ per gli autonomi (17 agosto)

In sintesi, il riscatto della laurea per liberi professionisti è un’occasione per anticipare la futura pensione, ma la scelta dev’essere presa considerando le modalità di calcolo e i costi variabili, concentrandosi sulle condizioni per il doppio riscatto e il riscatto agevolato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA