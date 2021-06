Rischi impianto dentale/ Paresi e lesione dei nervi: quale pericolo per Mara Venier

Mara Venier si trova al momento ricoverata in ospedale a Roma a seguito di un problema subentrato dopo un’operazione per un impianto dentale. Un evento raro quanto accaduto alla nota “zia” di Rai Uno, visto che la stessa ha subito una «paresi facciale con sospetta lesione al nervo», e secondo le statistiche sottolineate dal Corriere della Sera, si verifica solamente nll’1% dei casi. La paresi della povera Mara Venier dovrebbe essere subentrata a causa del probabile danneggiamento del nervo alveolare inferiore: «Si tratta di eventi eccezionali – le parole del dottor Carlo Ghirlanda – presidente dell’Associazione nazionale dentisti italiani – il nervo alveolare inferiore è un nervo posizionato in un canale all’interno della mandibola, spesso quindi in prossimità delle aree di intervento per l’inserzione di un impianto».

«Negli interventi di chirurgia orale o di implantologia – prosegue l’esperto – c’è la possibilità che il nervo in prossimità dell’area in cui si interviene possa avere delle ripercussioni, ma come detto, in casi estremamente rari». Non si tratta comunque di un intervento di malasanità o di una incompetenza del dentista: «Nonostante le straordinarie competenze dei professionisti – chiarisce Ghirlanda – possono comunque verificarsi micro-lesioni ai nervi. È una delle complicanze possibili».

MARA VENIER, IL PERCHE’ DEL SUO PROBLEMA DOPO IMPIANTO DENTALE: NEI CASI PIU’ GRAVI…

Per quanto riguarda il gonfiore al viso, invece, il numero uno dell’Andi chiarisce che si tratta di un effetto normale: «Il gonfiore è assolutamente normale: qualunque intervento sull’osso crea gonfiore». Ma quanto potrebbe durare il problema? «Bisogna attendere e capire l’evoluzione. Spesso si tratta di problemi temporanei che si risolvono da soli nel giro di qualche settimana».

Per casi riguardanti le lesioni da compressione, la risoluzione spontanea avviene dopo circa un paio di mesi, ma ogni paziente ha tempi di ripresa ovviamente diversi. Lesioni più serie, comunque dovute ad uno stiramento intraoperatorio del nervo, possono invece guarire solo nel giro di 3/6 mesi, se non di più. Infine i casi peggiori, quando viene coinvolto direttamente un nervo, e a quel punto è pressochè impossibile tornare allo stato fisico pre-operazione visto che il nervo non è in grado di rigenerarsi ed è operabile ma con esito incerto. In ogni caso Mara Venier non condurrà la puntata di Domenica In del prossimo weekend.

