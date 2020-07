Rischia di annegare con la Ffp2/ Mascherina impregnata d’acqua: 76enne nel panico

Un uomo di 76 anni di Pescara ha rischiato di morire annegato in mare dopo che è caduto in acqua con una mascherina modello Ffp2, fra le più performanti in circolazione. L’episodio si è verificato questo fine settimana, precisamente nella mattinata di venerdì 3 luglio attorno alle ore 9:30. Il signore anziano aveva deciso di fare una bella passeggiata lungo il bagnasciuga delle spiagge abruzzesi con tanto di mascherina indossata; ad un certo punto è però caduto in acqua senza ovviamente togliere il dispositivo di protezione individuale. A quel punto l’uomo ha rischiato di soffocare e solamente l’intervento dei bagnini ha evitato che la vicenda si trasformasse in una tragedia. Come riferiscono i colleghi di Fanpage, l’episodio si è verificato di preciso fra gli stabilimenti Jumbo e Nettuno, nei pressi della riviera nord, e i salvatori del 76enne sono stati i due bagnini Mattia Fracassi e Luigi Del Gaudio della “Compagnia del mare – Lifeguard”, che hanno appunto riportato a riva il pensionato.

76ENNE CADE IN ACQUA CON LA FFP2 ADDOSSO: UNA VICENDA CON IL LIETO FINE

Nessuna seria conseguenza per la vittima, solo un grande spavento, fatto sta che la sua vicenda deve essere da monito a tutti coloro che volessero buttarsi in acqua con addosso la mascherina. L’episodio è stato confermato da Christian Di Santo, presidente della Compagnia del Mare, che ha spiegato come i due bagnini stessero controllando il loro tratto di mare riservato, quando hanno appunto visto un anziano cadere in acqua mentre passeggiava a pochi metri dalla riva. Una volta entrato in mare la mascherina Ffp2 che indossava si è impregnata d’acqua rendendo impossibile all’anziano la respirazione. I due bagnini, accortisi che qualcosa non andava, sono così intervenuti, salvandolo. Sembra che il 76enne non si sia tuffato di proposito in mare ma sia caduto in acqua a causa di un colpo di sole che gli avrebbe fatto perdere i sensi e fatto svenire. L’anziano è stato successivamente condotto in ospedale, dove poi è stato soccorso e dimesso poche ore dopo il fatto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA