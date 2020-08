Rischia di annegare in piscina: bimbo 3 anni lo salva/ Video “Un eroe mandato da Dio”

Una giornata di divertimento sarebbe potuta finire in tragedia dopo la caduta in piscina di un bambino di 3 anni mentre tentava di recuperare un salvagente. Il piccolo rischiava di annegare se non fosse stato tratto in salvo grazie all’intervento di un amichetto, suo coetaneo. E’ una storia toccante e che si porta dietro il sapore del miracolo, quella narrata da molti media internazionali e nazionali, tra cui Corriere della Sera e Repubblica e che arriva dal Brasile. La scena che ha dell’incredibile è stata immortalata da una telecamera di sicurezza a Rio de Janeiro ed il video è stato poi postato sui social dalla madre di uno dei due bambini, precisamente colui che è riuscito nell’impresa eroica di trarre in salvo l’amichetto, compiendo un gesto che probabilmente il bimbo salvato non dimenticherà mai. “Questo video serve da avviso per chi ha piscina in casa e bambini”, ha scritto la donna, ancora provata, nel commentare il filmato che evidenzia il salvataggio.

BIMBO CADE IN PISCINA E RISCHIA DI ANNEGARE: AMICHETTO DI 3 ANNI LO SALVA

E’ stata una scena davvero miracolosa, quella che ha visto protagonisti due bambini, entrambi di 3 anni, in Brasile. “Grazie a Dio il finale è felice, perché Dio ha mandato sulla terra mio figlio, il mio piccolo Arthur, un vero eroe che ha salvato la vita la suo amico”, ha commentato la madre dell’amichetto che ha messo in salvo il bimbo che rischiava di annegare in piscina. Poi un avvertimento a tutti i genitori con bambini piccoli e che potrebbero trovarsi loro malgrado in spiacevoli situazioni come questa, magari dagli esiti non sempre positivi: “Sono stati 30 secondi di negligenza, e il bambino è andato senza avvisare sua mamma piscina. Fate attenzione!”. La madre del piccolo si era allontanata per pochi secondi e proprio in quei tragici frangenti stava per consumarsi un dramma. “Arthur ha salvato la vita del suo amico”, ha concluso la donna che ha condiviso il video, “ha salvato la vita e tre cuori”.





