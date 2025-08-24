Lo showman napoletano potrebbe rischiare grosso nella prossima stagione televisivo. Il futuro di Affari Tuoi sembra infatti essere in bilico.

Simpatia e tanta spontaneità: sono questi gli elementi che hanno sin da subito contraddistinto Stefano De Martino. Diventato famoso grazie al talent show Amici di Maria De Filippi, negli anni ha fatto un percorso tutto suo che gli ha permesso di diventare sempre più noto nel piccolo schermo. La vera notorietà è però arrivata con la conduzione di Affari Tuoi, che ha capitanato in sostituzione di Amadeus dopo il suo addio alla Rai e l’approdo sul Nove.

Pare però che stavolta possano esserci grandi rischi per il conduttore partenopeo, e che il suo futuro in tv sarebbe in bilico.

Cosa succede a Stefano De Martino

Il destino dell’ex allievo di Amici dipende proprio da quello che accade sul palinsesto Mediaset. Il programma La Ruota della Fortuna condotto da Gerry Scotti – con la partecipazione di Samira Lui – sta andando benissimo e sta ottenendo ottimi risultati. La scorsa puntata ha ad esempio raggiunto un nuovo record assoluto, dato che ha toccato quasi il 30 % di share con 4 milioni e 592 mila spettatori a casa. Ascolti altissimi, soprattutto considerando il periodo in cui sta andando in onda il gioco televisivo. Sul suo account X ufficiale, Giuseppe Candela ha fatto presente: “Al di là dello share, in parte condizionato da una platea più ridotta, stupiscono i valori assoluti…Rispetto a un anno fa Canale 5 ha due milioni e mezzo di spettatori in più…Ad agosto…”.

Il successo del game show di Canale 5 potrebbe mettere a dura prova i contenuti proposti dal palinsesto Rai. Il programma TecheTecheTè ha infatti totalizzato – nella scorsa puntata – la metà degli ascolti di Canale 5, e le indiscrezioni dicono che Stefano De Martino potrebbe anche lui rischiare grosso con la prossima edizione di Affari Tuoi. Gerry Scotti e Samira Lui rappresentano infatti una dura concorrenza, soprattutto rispetto a Striscia La Notizia e Paperissima, che erano trasmessi in precedente sempre in quella fascia oraria. Lo showman napoletano potrebbe quindi rischiare di perdere qualche telespettatori rispetto allo scorso anno.

Gli ascolti tv della prima serata

Ci sono intanto stati ottimi ascolti nelle prime serate di Rai 1 e Canale 5. La serie tv in replica Un Professore 2 ha infatti tenuto incollati al piccolo schermo 1 milione e 264 mila spettatori a casa con il 12.60% di share, mentre sul palinsesto Mediaset la fiction Watson non ha superato il milione e 245 mila con uno share pari al 10.90%. Nella fascia prime time, sta quindi spiccando la tv pubblica, soprattutto con gli ottimi ascolti che sono stati ottenuti grazie alla messa in onda della serie tv Delitti in Paradiso.