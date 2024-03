Rischiatutto ’70 con Carlo Conti/ Diretta e ospiti 2 marzo 2024: Chiambretti, Frassica, De Sica e Marcuzzi

Rischiatutto ’70, anticipazioni della puntata del 2 marzo 2024 su Rai Uno

Dopo il trionfo della prima puntata di Rischiatutto ’70, trasmessa il 3 gennaio in occasione dei 70 anni della Tv di Stato, il programma ritorna con due imperdibili appuntamenti sabato 2 e sabato 9 marzo in prima serata su Rai 1. Carlo Conti riporta in scena il format che ha fatto la storia della Rai, il celebre gioco di Mike Bongiorno, un classico intramontabile che ha saputo resistere al passare del tempo.

Il gioco vedrà coinvolti una serie di concorrenti famosi, le celebri cabine, il tabellone delle domande, gli inserti audio e video, tutto contribuendo a rendere lo spettacolo una festa indimenticabile. In una girandola di ricordi, personaggi, emozioni, aneddoti, primati e curiosità, Rischiatutto ’70 presenterà e commenterà il meglio e il più significativo della programmazione Rai degli ultimi 70 anni.

Rischiatutto ’70, le squadre e le sfide della puntata

Nella prima serata si sfideranno tre coppie speciali di concorrenti. Parliamo di Piero Chiambretti e Nino Frassica, Christian De Sica e Alessia Marcuzzi, Carlo Verdone e Claudia Gerini. Le domande toccheranno temi che spaziano dalla varietà ai sceneggiati e alla fiction, dalla comicità alla musica, dai grandi protagonisti ai programmi più popolari come ‘Canzonissima’, ‘Fantastico’, ‘Sanremo’, fino a quelli che hanno fatto la storia come ‘Carosello’, ‘Indietro Tutta’, e ‘Odeon’, senza dimenticare i grandi eventi di cui la Rai è stata protagonista o testimone.

Rischiatutto ’70 promette di offrire un viaggio avvincente e nostalgico attraverso la storia della televisione italiana. Il programma è firmato da Carlo Conti, Ivana Sabatini, Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Mario d’amico, Walter Santillo, Stefania De Finis, Antonio Miglietta, con scenografia di Riccardo Bocchini, produzione esecutiva di Eleonora Iannelli e regia di Maurizio Pagnussat.

Come vedere in diretta streaming Rischiatutto ’70

Rischiatutto ’70 è trasmesso dalla Rai in diretta televisiva ma anche in diretta streaming. Per seguire il programma in tv basta sintonizzare il televisore dalle 21.30 su Raiuno mentre per seguire la diretta streaming basta collegarsi al sito Raiplay o scaricare l’apposita applicazione. Raiplay consente di vedere la diretta streaming contemporaneamente a quella televisiva ma anche di vedere il programma in un momento successivo.

