Rischiatutto ’70 con Carlo Conti/ Diretta e ospiti: Renato Zero, Massimo Ranieri e Pippo Baudo

Rischiatutto ’70 con Carlo Conti: diretta e ospiti dell’omaggio a Mike Bongiorno

Mercoledì 3 gennaio, in prima serata, subito dopo il quotidiano appuntamento con Affari tuoi, Raiuno trasmette l’appuntamento speciale con “Rischiatutto ’70”, omaggio al celebre game show reso famoso dalla conduzione di Mike Bongiorno. Al timone della nuova edizione di Rischiatutto ’70, invece, questa sera, ci sarà Carlo Conti, uno dei conduttori più amati della televisione italiana e che nel corso della sua carriera ha condotto uno dei game show più popolari come L’eredità.

“Compie 70 anni questa meravigliosa signora che è la Rai – le parole di Carlo Conti – . Per me è un grande onore festeggiare insieme al pubblico un anniversario così importante: il compleanno della Rai e della televisione. Proprio il 3 gennaio 1954, infatti, iniziavano ufficialmente le trasmissioni sul piccolo schermo come, a esempio, ‘La Domenica sportiva’ o, ancora, ‘Arrivi e partenze’ che sanciva il debutto televisivo in Italia di Mike Bongiorno. Per rendere omaggio a questa ricorrenza prenderemo a prestito uno dei titoli storici di Mike, il quiz per eccellenza, il ‘Rischiatutto’. Faremo una puntata speciale per ripercorrere i tanti volti, tanti personaggi, tanti programmi, tante storie di questi 70 anni della Rai”.

Rischiatutto ’70: squadre e ospiti

Carlo Conti, in una serata speciale ricca di giochi, aneddoti, divertimento e ricordi, non sarà da solo. A sfidarsi, infatti, saranno tre squadre composte rispettivamente da due personaggi amatissimi del mondo dello spettacolo italiano. Una squadra sarà composta da Mara Venier e Albero Matano; la seconda da Loretta Goggi e Luca Argentero e l’ultima Piero Chiambretti e Nino Frassica. Le domande verteranno su varie materie come la musica, i programmi più importanti (‘Canzonissima’, ‘Fantastico’, ‘Sanremo’…), quelli che hanno lasciato tracce indelebili (‘Carosello’, ‘Indietro Tutta’…), quiz, la scienza di Piero e Alberto Angela, i cartoni di Gulp e il grande sport.

Non mancheranno i grandi ospiti musicali che saranno Renato Zero e Massimo Ranieri mentre in collegamento ci sarà uno dei padri della televisione italiana ovvero Pippo baudo.

Come vedere in diretta streaming Rischiatutto ’70

Sarà una serata davvero unica ed imperdibile quella di Rischiatutto ’70 che la Rai trasmetterà in diretta televisiva ma anche in diretta streaming. Per seguire il programma in tv basta sintonizzare il televisore dalle 21.30 su Raiuno mentre per seguire la diretta streaming basta collegarsi al sito Raiplay o scaricare l’apposita applicazione. Raiplay consente di vedere la diretta streaming contemporaneamente a quella televisiva ma anche di vedere il programma in un momento successivo.

