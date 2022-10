Riscossione bollo auto 2019/ 200 mila automobilisti raggiunti da cartelle esattoriali

Il pagamento dovuto per il bollo auto è possibile anche conferirlo in forma rateizzata. Ma come si può suddividere in rate questa imposta?

Come tutti sappiamo, il bollo auto è la tassa più odiata dagli italiani che ritengono di non doverlo pagare affatto. Per questo in molti decidono di rateizzarlo dal momento che il pagamento del bollo a dicembre rischia di aggiungersi e pesare molto sul bilancio familiare, in un periodo caratterizzato dalle festività natalizie e dal pagamento di alcune tasse, come la seconda rata dell’IMU. Vediamo dunque come è possibile pagare il bollo auto senza intaccare troppo il bilancio familiare di dicembre. Soprattutto per quanto concerne il bollo auto 2019 ad oggi sono in arrivo migliaia di ingiunzione di pagamento e quindi la rateizzazione diventa veramente un obbligo.

Bonus ristrutturazione/ Per quanto ancora? La scadenza è imminente...

Riscossione bollo auto 2019

L’Agenzia delle Entrate non abbassa la guardia e alle antenne dritte verso coloro che decidono di non pagare il bollo auto. Infatti è stato rilevato che nel 2019 migliaia di automobilisti hanno deciso di disertare l’appuntamento con la tassa più odiata dagli italiani. Sono circa 200.000 ai piemontesi che in questi giorni sono stati raggiunti da ingiunzione di pagamento inoltrate dall’agenzia delle entrate Per quanto concerne il bollo auto 2019 non pagato.

Maternità flessibile/ Cos'è e cosa è cambiato rispetto al passato

Tuttavia è bene precisare che molte comunicazioni potrebbero addirittura essere errate e per questo motivo gli interessati in possesso delle ricevute di pagamento devono provvedere a segnalare all’Agenzia delle Entrate l’avvenuto pagamento. Ricordiamo infatti che è obbligatorio conservare le ricevute di pagamento almeno per il periodo necessario affinché non intercorre la prescrizione.

Riscossione bollo auto 2019

Tutti coloro che non sono in grado di verificare l’avvenuto pagamento del proprio bollo auto o comunque di comunicare all’Agenzia delle Entrate la documentazione in proprio possesso, è possibile che questi si rivolgano direttamente ad un intermediario autorizzato.

Bonus psicologo/ I fondi stanziati bastano solo per il 12% delle domande

Le cose cambiano per coloro che invece non hanno provveduto per tempo al pagamento del bollo auto 2019. Infatti in questo caso la Regione Piemonte ha dichiarato che: “Le domande di rateizzazione delle ingiunzioni non devono essere rivolte alla Regione, ma esclusivamente a Soris spa, avvalendosi della procedura disponibile sul loro sito della sezione richieste on-line, voce richiedere una rateizzazione per la Regione Piemonte e, oppure utilizzare l’apposito modulo di contatto; per ulteriori informazioni sulle modalità di rateizzazione consultare il sito Soris spa”.

È possibile comunque ottenere una rateizzazione soltanto se è stato emesso un avviso di accertamento e l’importo sia almeno di 250 euro. In caso contrario la rateizzazione non sarà concessa.

Qualora invece il bollo auto sia di importo pari o superiore a questa cifra, le rate non potranno superare il numero di trenta.

Naturalmente le regole sono quelle della Regione Piemonte ma non è detto che siano le stesse di altre regioni. Per questo motivo è necessario consultare gli uffici territoriali di competenza, gli uffici ACI oppure gli enti regionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA