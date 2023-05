Riscossione pagamenti INPS/ Sanzioni ridotte 50%: tutte le possibilità per i debitori

La riscossione dei pagamenti INPS è un tema che dovrebbe interessati tutti, soprattutto i contribuenti che dovrebbero regolarizzarsi con il Fisco italiano. La nuova bozza di DDL lavoro (approvato dal Consiglio dei Ministri), potrebbe agevolare coloro che vorrebbero estinguere i loro debiti.

Gli aiuti per saldare “bonariamente” i debiti avvenuti con il fisco italiano, sono molteplici. Di recente abbiamo affrontato la proroga della rottamazione quater, che permetterà a milioni di italiani di poter godere dell’esonero di sanzioni e interessi, che avrebbero influenzato il totale del loro debito.

Riscossione pagamenti INPS: cosa prevede la nuova bozza ddl Lavoro

La riscossione dei pagamenti INPS cambia con il nuovo ddl lavoro. Prima che l’INPS – dopo le dovute verifiche – affermi l’accertamento di eventuali anomalie riscontrate in fase di check, manderà una notifica in cui farà presente al contribuente, la correzione da apportare.

Correzione che dovrà esser portata a termine entro e non oltre 90 giorni – tempo sufficientemente soddisfacente – per evitare sanzioni e tassi di interesse. Se si riuscisse a mettersi in regola entro trenta giorni, è possibile usufruire di un’ulteriore agevolazione: dilazionare il pagamento fino a 60 mesi (rispetto ai quasi precedenti e attuali 24).

In questo specifico caso, la sanzione sarà diminuita a 2,75%. Chi paga in un’unica soluzione – come propone la bozza – si potrà ottenere lo sconto del 50% (quindi la metà) sulla sanzione applicata, a patto che venga risoluta entro e non oltre 40 giorni.

La compliance redatta dall’INPS – altra novità del ddl lavoro – sarà sviluppata insieme ad altri enti della Pubblica Amministrazione. Un aiuto importante che potrà velocizzare i processi di accertamento e verifiche.

Per i contribuenti la scelta non è complessa: 90 giorni per apportare le dovute correzioni (delle anomalie), con produzione di elementi; 30 Giorni per regolarizzare la propria posizione (versando i contributi) e ottenendo una sanzione ridotta di 2,75% annui. Multa al 50%: una vera e propria novità. Lo sconto sarà applicato solo se il contribuente pagherà il debito per intero, entro i quaranta giorni.

Al momento, queste sono tutte le novità per chi è alla ricerca della riscossione dei pagamenti INPS.

