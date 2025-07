In questi giorni sta entrando sempre più nel vivo il risiko bancario che vede diverse Ops in corso o vicine ai nastri di partenza

Il “gioco” delle Ops bancarie, con un numero senza precedenti di offerte pubbliche che ridisegneranno il mercato e il sistema finanziario, dentro un calendario di eventi e appuntamenti societari sempre più fitto, racconta di un mercato che si è sbloccato, vivo dal punto di vista borsistico, in cui si scommette sui rilanci, dove azionisti e investitori italiani e internazionali, grandi e piccoli soci sono e saranno tra gli arbitri della partita.

Un tema che non scalda però l’economia reale, le famiglie, né tantomeno le imprese, di fronte a una ripresa che rallenta perché l’orizzonte di incertezza cresce non solo per la guerra e le tensioni geopolitiche, l’aumento dei costi energetici, di produzione, il post-Pnrr con le sue transizioni incompiute: quella digitale e quella della sostenibilità.

Si fa una gran fatica ad avere e a tenere tutto il quadro d’insieme perché sempre in costante cambiamento e in un lungo divenire. Possiamo quindi provare a fare velocemente il punto a oggi sulle operazioni aperte, soffermandoci di più su Mps-Mediobanca, che è entrata in una fase cruciale, scadenzata da tempi che si fanno più stringenti.

Partiamo dall’Ops promossa da UniCredit sulle azioni ordinarie di Banco Bpm. Ripartita la settimana scorsa, dopo circa un mese di pausa e di contrasti legali, l’offerta si concluderà il 23 luglio. Si tratta di un’offerta a sconto rispetto ai valori di mercato.

Al 23 giugno le richieste di adesione complessive erano a quota 697.482, pari allo 0,046% delle azioni oggetto dell’offerta. Consob aveva sospeso l’Ops per un periodo di 30 giorni. Molto dipenderà dalla definizione della legittimità del Golden Power da parte del Governo italiano su cui si deve esprimere la Dg Comp europea che vigila sulla concorrenza e il Tar del Lazio il 9 luglio.

C’è poi l’Ops di Bper su Banca Popolare di Sondrio. La scorsa settimana, Unipol azionista di entrambi, ha comunicato che aderirà. Nell’ambito dell’Offerta pubblica di scambio, al 30 giugno sono state presentate 89.549.892 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente le richieste sono a quota 90.278.827, pari allo 19,98% delle azioni oggetto dell’offerta, che, iniziata il 16 giugno, terminerà l’11 luglio.

Venerdì scorso 27 giugno è stato l’ultimo giorno dell’Opas (che abbina oltre al concambio anche una parte cash) di Banca Ifis su Illimity. Per ogni 10 azioni Illimity portate in adesione, si riceveranno 1 azione Banca Ifis più un corrispettivo in contanti di 1,506 euro. Alla chiusura Banca Ifis ha raccolto l’84,09% delle adesioni (incluso il 3,97% di Corrado Passera, Ceo e fondatore di Illimity). Questa percentuale, inferiore al 90% che avrebbe fatto scattare un premio cash del 5%, lascia sul mercato il 15,91% del capitale, motivo per cui i termini dell’Opas saranno riaperti dal prossimo 7 luglio sino al giorno 11, alle medesime condizioni.

E veniamo quindi all‘Ops di Monte dei Paschi di Siena su Mediobanca. La Bce ha dato la mattina del 25 giugno il via libera senza prescrizioni preventive all’Ops e all’acquisizione della partecipazione di controllo. Si tratta di un’operazione stimabile in 13,2 miliardi di euro, considerando la delega che il Cda del Monte ha esercitato per l’aumento di capitale sociale a supporto dell’Ops, che, se andrà in porto, ridisegnerà la geografia e il panorama del sistema finanziario italiano.

Sono ora sotto esame da parte della Consob tutti i dettagli operativi. La delibera relativa, se non vi saranno intoppi, con il prospetto informativo e il documento sull’Ops approvato dalla stessa Consob, dovrebbe essere pronta a metà di questa settimana, con un parere vincolante ai fini dell’offerta. Mediobanca, dal canto suo, ha chiesto alla Consob che Mps chiarisca i numeri e le implicazioni economico-finanziarie nel caso non arrivasse al 50,1% del capitale.

L’Ops dovrebbe partire il 14 luglio e rimanere aperta sino a inizio settembre. Si prevede lo scambio di 2,53 azioni Mps per 1 azione Mediobanca, una valutazione prudente che la Borsa ha mostrato con un gap a favore di Mediobanca e che potrebbe far pensare a un ritocco dell’offerta per il quale c’è tempo sino all’ultima settimana dell’operazione.

Mediobanca, venerdì 27 giugno, ha presentato al mercato la propria strategia per difendere l’attuale assetto, promettendo aumento di ricavi, utili e cedole più elevate. La merchant bank ha aggiornato così i target del piano al 2028 con 4,9 miliardi di cedole ai propri soci tra dividendi e buyback.

Quanto alle proiezioni economiche per il prossimo triennio, piazzetta Cuccia prevede di raggiungere nel giugno 2028 un utile di oltre 1,9 miliardi. Il risultato poggia su ricavi per oltre 4,4 miliardi (+6%), una riduzione del rapporto costi/ricavi di 3 punti percentuali (dal 43% al 40%) e una graduale stabilizzazione del costo del rischio a circa 60 punti base. Il risultato operativo salirà da quasi 1,9 a quasi 2,3 miliardi (+7%), il Rote si attesterà al 17% ordinario e al 20% stated. Rispetto a una Mediobanca integrata in Mps, una Mediobanca “stand alone” e indipendente.

Questo percorso, spiega Mediobanca in una nota, potrà essere ulteriormente rafforzato dall’Ops su Banca Generali, in grado di generare un leader europeo nel wealth management per dimensioni, capacità di crescita e remunerazione degli azionisti, il cui closing è previsto, nel caso, per il prossimo mese di ottobre.

Insomma, la partita si annuncia interessante e senza esclusione di colpi. In questo risiko, qualsiasi piano e progetto, se ha una solida logica e un piano finanziario convincente, va doverosamente valutato. Non va poi dimenticato che il Mef che ha ancora l’11,7% del capitale di Mps. Infine, va anche detto che un’integrazione tra Mps e Mediobanca (due istituti che operano in segmenti diversi) segnerebbe un ritorno al modello di banca universale mista.

