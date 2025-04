Gli Usa hanno votato contro la risoluzione dell’Assemblea generazione delle nazioni unite sulla cooperazione delle Nazioni Unite con il Consiglio d’Europa, in quanto, secondo gli stati americani, non aiuterà a raggiungere la pace in Ucraina. Come si legge sui media internazionali, il rappresentante facente funzioni degli Stati Uniti presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, Jonathan Shrier, ha presentato una lettera attraverso cui ha espresso il dissenso nei confronti della risoluzione a causa del linguaggio utilizzato per descrivere la guerra in Ucraina.

La risoluzione è stata approvata, nonostante il voto contrario degli Stati Uniti, e fa discutere il fatto che gli Usa si trovino per la prima volta in compagnia di Russia e Bielorussia, ma anche di Congo, Nicaragua, Niger, Sudan, Eritrea e Mali. Di fatto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta spingendo per raggiungere una pace in quel di Kiev, ma nel contempo Washington sembrerebbe aver attuato una tattica di ammorbidimento nei confronti della posizione di Vladimiri Putin e della Russia.

USA CONTRO RISOLUZIONE ONU VS RUSSIA: IL COMMENTO DI SHRIER

Commentando la risoluzione che si è votata all’Onu nella giornata di mercoledì 16 aprile, Shrier ha spiegato che Washington si è opposta per via delle ripetute dichiarazioni sulla guerra in Ucraina che gli Stati Uniti considerano “inutili per promuovere la causa della pace”.

E ancora: “Mantenere la pace e la sicurezza internazionale, anche attraverso la risoluzione pacifica delle controversie, è l’obiettivo primario per cui sono state create le Nazioni Unite”, aggiungendo che gli Stati Uniti sostengono gli sforzi per una risoluzione duratura della guerra in Ucraina. Gli Usa hanno anche criticato l’approvazione, sempre in occasione della risoluzione Onu, dei patti sulle migrazioni e sui rifugiati, spiegando che tale decisione compromette la sovranità nazionale, senza affrontare gli effetti che delle migrazioni di massa possono provocare, giudicati destabilizzanti.

USA CONTRO RISOLUZIONE ONU VS RUSSIA: LA POSIZIONE AMERICANA

Contrarietà espressa anche nei confronti di Agenda 2030 e verso gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, che secondo gli Stati Uniti d’America rappresentano una “governance globale debole” che potrebbe contraddire gli interessi degli stessi americani. La posizione recente degli Stati Uniti potrebbe sembrare decisamente a sorpresa ma come detto sopra Donald Trump si è avvicinato molto a Putin da quando è tornato alla Casa Bianca, con l’obiettivo di ammorbidire la posizione del Cremlino per riuscire a individuare un cessate il fuoco definito.

Inoltre lo scorso 24 febbraio gli Usa avevano già votato contro una risoluzione dell’Onu sempre contro la Russia, manifestando anche in quel caso un appoggio a Mosca e una contrarietà all’Ucraina. La posizione attuale degli Stati Uniti è molto conflittuale nei confronti di Kiev e di Zelensky, e il taglio degli aiuti militari lo conferma ampiamente. Va ricordato infine, come detto sopra, che la risoluzione Onu è comunque passata, con 105 nazioni che hanno votato a favore.