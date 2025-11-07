Gli USA vogliono che il Consiglio di sicurezza dell’ONU avalli senza fiatare il piano Trump. Un mandato per agire indisturbati che potrebbe non essere conce

“Voi avallate il piano di Trump e a tutto il resto pensiamo noi”. Il tono della risoluzione che gli USA presenteranno al Consiglio di sicurezza dell’ONU su Gaza è quello perentorio di chi vuole fare alla sua maniera, senza che gli altri interferiscano. Le Nazioni Unite, insomma, osserva Enzo Cannizzaro, ordinario di diritto internazionale e dell’Unione Europea nell’Università La Sapienza di Roma, sono coinvolte solo formalmente, probabilmente su richiesta degli Stati arabi che vogliono arginare, per quanto possibile, il ruolo degli Stati Uniti in questa vicenda.

SPILLO/ Quelle élites (nostrane) che preferiscono Landini a Mamdani

In realtà Washington chiede semplicemente di sottoscrivere il piano di Trump, che però resta confuso in molti punti. La risoluzione, per diventare operativa, avrebbe bisogno di 9 voti, tra cui quelli dei Paesi che hanno diritto di veto (oltre agli USA, Russia, Cina, Francia e Gran Bretagna) che però, se le cose restano come sono, saranno messi di fronte al dilemma se accettare “senza fiatare” la proposta americana o rischiare di far precipitare la situazione a Gaza.

SPY FINANZA/ Il nuovo 2022 pronto per l’Europa

Gli USA presentano una risoluzione al Consiglio di sicurezza dell’ONU per inviare a Gaza una forza di stabilizzazione nella Striscia. Che compiti può avere secondo le norme delle Nazioni Unite, anche riguardo ai confini dei territori interessati e agli aiuti umanitari?

La bozza di risoluzione, non ufficiale ma che circola nei circuiti internazionali, è sconcertante. Essa chiede al Consiglio di sicurezza sostanzialmente di far proprio il piano in 20 punti predisposto dagli Stati Uniti: un piano confuso, che ha il merito di aver fermato, fra molte difficoltà, la guerra, ma non sembra avere una prospettiva per una pace duratura. La bozza di risoluzione non chiede al Consiglio di sicurezza di assicurare un’amministrazione internazionale provvisoria nella striscia di Gaza, ma solo di accettare e far proprio il Board of Peace, la cui presidenza dovrebbe essere, secondo il piano degli Stati Uniti, proprio del Presidente Trump, e i cui membri dovrebbero essere nominati dagli USA.

RAID DI ISRAELE IN LIBANO/ "Netanyahu attacca il Sud per occuparlo, Hezbollah è ormai un pretesto"

Ma allora che ruolo avrebbe il Consiglio di sicurezza?

In questa prospettiva il ruolo del Consiglio di sicurezza è solo quello di autorizzare gli Stati scelti dal Board of Peace a formare una forza di stabilizzazione, i quali, invero, potrebbero farlo anche senza l’autorizzazione del Consiglio di sicurezza stesso. In sostanza, la risoluzione chiede al Consiglio di sicurezza di legittimare il piano statunitense senza minimamente coinvolgerlo nelle scelte che si dovranno compiere in futuro, sia nella Striscia che nei territori palestinesi. È stata chiesta verosimilmente dagli Stati del Medio Oriente, in cerca di una forma di legittimazione che possa limitare quella, troppo ingombrante, della presidenza USA. L’unica nota positiva è che gli Stati Uniti dovranno coinvolgere le Nazioni Unite, tanto vilipese quanto necessarie in un mondo globalizzato.

Alla riunione di presentazione della risoluzione, oltre ai Paesi rappresentati nel Consiglio di sicurezza, hanno partecipato anche Qatar, Arabia Saudita, Turchia, Emirati Arabi Uniti: saranno loro a contribuire alla formazione della task force per la sicurezza di Gaza o potrebbero esserci anche forze occidentali?

Non ci sono criteri se non quelli dei cosiddetti “able and willing”, cioè capaci e volenterosi. Ma, come ho detto, gli Stati dovranno essere scelti dal Board of Peace, a direzione statunitense. Inoltre, Israele pretende di scegliere gli Stati con i quali dovrà cooperare e, difatti, ha posto ostacoli alla Turchia. Ma se si vuol davvero fare una pace giusta secondo il diritto internazionale, non la si può fare senza alcun contrappeso in termini geopolitici. Alcuni Paesi occidentali hanno già offerto la propria disponibilità. Ma essi, nella visione degli Stati arabi non sono, o non del tutto, imparziali.

La risoluzione prevederebbe il dispiegamento delle “truppe di pace” per due anni nel quadro di una missione che farebbe riferimento al consiglio di pace ipotizzato nel piano di Trump per il dopoguerra nella Striscia. Il Consiglio di sicurezza ONU dovrebbe esprimersi comunque anche sulla composizione del Consiglio di pace a guida presumibilmente americana?

Questo è il vero problema. La bozza di risoluzione è davvero sbilanciata a favore degli Stati Uniti, i veri demiurghi di questa fragile pace. Gli altri Paesi membri del Consiglio di sicurezza dovranno sciogliere un dilemma: opporsi alla bozza e, forse, prolungare l’agonia di Gaza o addirittura fornire un pretesto per la ripresa delle ostilità, ovvero accettare una risoluzione a trazione statunitense. Ma gli Stati Uniti, in particolare con questa Amministrazione, sono i migliori alleati di Israele e del suo Governo messianico.

Israele non sembra d’accordo con una presenza turca nella “forza di pace”: cosa può ostacolare l’approvazione della risoluzione? Quali sono principalmente i punti sui quali potrebbe essere difficile trovare un punto di equilibrio tra le parti: il disarmo di Hamas, per esempio, dovrebbe essere una precondizione per approvare la risoluzione?

Io credo che alla fine gli Stati Uniti imporranno a Israele di accettare la presenza turca. Ma questo non basta a riequilibrare le forze in campo, che vedono da un lato la potenza militare di Israele e, dall’altro, gli Stati arabi, i quali non possono competere con esso. Essi pretendono, giustamente, l’avvio di un processo di pace che includa la statualità della Palestina; ma è dubbio che gli Stati Uniti, frenati da Israele, vadano in questa direzione.

In Consiglio di sicurezza occorre l’unanimità o basta la maggioranza con l’assenso dei Paesi che hanno diritto di veto?

Occorrono nove voti che includano i cinque membri del Consiglio. Come ho detto, gli Stati più scettici dovranno fare una scelta difficile: bocciare questa risoluzione che serve solo a coprire con la retorica delle Nazioni Unite decisioni sostanzialmente prese dall’Amministrazione statunitense, con la possibile conseguenza di far saltare la fragile tregua, ovvero accettarla, svendendo la legittimazione delle Nazioni Unite e essere esclusi dal processo di pace.

Qual è la sua previsione?

La bozza di risoluzione in una prospettiva geopolitica è davvero squilibrata. Ma con una serie di emendamenti mirati, che includano le Nazioni Unite nel processo di pace, potrebbe essere accettata; e poi si vedrà.

(Paolo Rossetti)

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI