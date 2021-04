Risorto/ Su Rai 1 il film con Joseph Fiennes e Tom Felton (oggi, 4 aprile)

Domenica 4 aprile andrà in onda su Rai 1 alle ore 21.25 “Risorto” (titolo originale: “Risen”), film del 2016 diretto da Kevin Reynolds, regista e sceneggiatore statunitense. Reynolds muove i primi passi nel mondo del cinema scrivendo il film “Alba rossa” (1984), grazie al quale, l’anno dopo ottiene da Steven Spielberg il denaro per girare il suo primo film, “Fandango” con protagonista Kevin Costner, con cui Reynolds comincia una stretta collaborazione, dirigendo altri film come “Robin Hood – Principe dei ladri” (1991) e “Waterworld” (1995).

Parallelamente gira anche “Rapa Nui” (1994) e “Tristano e Isotta” (2006). “Risorto” si ispira alla storia della risurrezione di Gesù raccontata nel Nuovo Testamento, il soggetto è scritto da Paul Aiello, che firma la sceneggiatura insieme al regista stesso. La pellicola, ha per protagonisti Joseph Fiennes e Tom Felton, nel ruolo rispettivamente di Clavio e Lucio.

Risorto, la trama del film

Dopo aver sedato una rivolta zelota guidata da Barabba, Clavio (Joseph Fiennes), un tribuno romano, viene inviato da Ponzio Pilato (Peter Firth) per accelerare una crocifissione già in corso. Tre giorni dopo viene incaricato di indagare sulle voci di un Messia risorto. Pilato gli ordina di localizzare il corpo di Gesù, uno degli uomini crocifissi. In tal modo, Pilato cerca di sedare un’imminente rivolta a Gerusalemme prima dell’arrivo dell’Imperatore. Non riuscendo a proteggere il corpo di Gesù, Clavio, con il supporto del suo fedele aiutante Lucio (Tom Felton), tenta di individuare e interrogare i discepoli di Gesù e coloro che sono coinvolti nella sua crocifissione e sepoltura per trovare indizi sulla sua scomparsa.

Alcuni dei seguaci, come Maria Maddalena e un uomo di nome Bartolomeo, parlano solo per enigmi e si rifiutano di tradire gli altri. L’indagine di Clavio inizia a turbare sia i romani che gli ebrei. Clavio fa visita a un soldato romano caduto in disgrazia, dopo essere stato incaricato di sorvegliare la tomba di Gesù.

Il soldato racconta che la mattina in cui Gesù è scomparso, è apparso un lampo accecante, durante il quale la pietra e le corde che sigillavano la tomba si sono disintegrate e una figura è apparsa, accompagnata da una voce tonante…



