Risorto/ Su Rai 2 il film con Joseph Fiennes nei panni di Clavio

Risorto, film di Rai 2 diretto da Kevin Reynolds

Risorto andrà in onda su Rai 2 oggi, 16 aprile, a partire dalle 21.05. Come si evince dal titolo, la pellicola è tratta dalla resurrezione di Gesù narrata nel Nuovo Testamento, una produzione americana del 2016 di genere drammatico insieme all’azione al fantastico. La regia è affidata a Kevin Reynolds, gli attori principali sono: Joseph Fiennes, Tom Felton, Peter Firth, Cliff Curtis e Stephen Greif. Sicuramente si tratta un film adatto al periodo di festività che stiamo per affrontare.

Risorto, la trama del film

La storia di Risorto si svolge in Galilea, dove Yeshua proclamatosi figlio di Dio e re viene condannato alla crocifissione. Sotto la croce, ad assistere c’è Clavio un tributo romano chiamato da Ponzio Pilato per cercare di porre fine ai problemi che si stanno creando a causa di questa carismatica figura. Pilato, infatti, è preoccupato che il corpo del presunto re venga fatto sparire dai suoi numerosi fedeli e seguaci al fine di inscenare la sua resurrezione.

A rendere più complicata la situazione, c’è la possibilità che a Roma vengano organizzate delle rivolte in nome di Yeshua. Clavio riesce a presenziare alla sepoltura del ragazzo e fa deporre due sigilli sulla pietra che chiude il sepolcro oltre a 2 soldati di guardia. Nonostante ciò, tre giorni dopo la tomba viene ritrovata vuota suscitando l’ira di Clavio che ordina a Clavio di ritrovare il corpo insieme al suo aiutante. Pilato inizia una serie di interrogatori, perquisizioni, inseguimenti e retate che non porteranno a nessun risultato. L’indagine provocherà in Clavio tanti dubbi che lo porteranno a mettere in discussione tutto quello in cui ha sempre creduto.

