Risparmi in Italia/ Conti correnti corrosi: l’allarme della BCE

I risparmi in Italia si stanno esaurendo. È un dato di fatto – purtroppo – che molte famiglie italiane stanno vedere gradualmente ma anche rapidamente, scendere i loro risparmi nel conto corrente bancario.

Di recente abbiamo spiegato quali potrebbero essere gli investimenti per salvarsi dall’inflazione, dato che questo fenomeno sta facendo preoccupare e scendere drasticamente, i risparmi degli italiani depositati sui conti correnti bancari, da molti anni a questa parte.

Risparmi in Italia: c’è davvero da preoccuparsi?

Ad analizzare il risparmi in Italia, è lo studio di Fabi (dall’acronimo Federazione autonoma bancari italiani), che ha stimato il peggioramento dal mese di dicembre 2021, a marzo 2023.

Il saldo su gran parte dei conti correnti delle imprese e famiglie italiane, è sceso di oltre 61 miliardi di euro. In due anni, cifre da paura, che fanno pensare al peggio.

Nessuna operazione o situazione finanziaria attuale, potrà salvare – ci duole dirlo ma è così – le famiglie e le imprese italiane, salvo diverse azioni in cui incorrente.

L’inflazione galoppa senza tregua, la Banca Centrale Europea continua ad alzare i tassi di interesse, e il potere d’acquisto è sempre più eroso.

Nel documento stilato dallo studio Fabi, si legge:

“Sfrenata corsa dei prezzi, prestiti più onerosi e perdita di potere di acquisto sono solo alcune delle maggiori conseguenze di un meccanismo economico perverso che mina il tesoretto degli italiani e continua a metterne a dura prova la capacità di risparmio”.

I risparmi delle famiglie italiane, depositati sui loro conti, già sono ridotti del -2,14%, quelli delle imprese -7,56%. Un segnale d’allarme da non sottovalutare, dato che i risparmi in Italia si stanno corrodendo.

Tuttavia, come si legge nel documento, il trend è già in negativo:

“Già dai primi mesi del 2022, il carovita e l’inflazione non solo hanno invertito la tendenza al risparmio delle famiglie, pressoché prossima allo zero nei primi cinque mesi (in media pari allo 0,2% da gennaio a maggio) e con tassi di decrescita crescenti nel restante semestre, ma hanno dunque cominciato a erodere le riserve accumulate dal sistema produttivo italiano (per una percentuale pari all’1,4% ovvero 4,4 miliardi di euro), privo ormai di risorse finanziarie da devolvere agli investimenti.”

