Un'agevolazione promossa dai comuni che fa bene al portafoglio e all'Ambiente

I tempi sono duri per tutti, soprattutto per le famiglie che lottano ogni giorno contro i costi sempre più alti del supermercato, delle bollette e delle tasse fisse che non scompaiono, tutt’altro. Allo stesso tempo la Terra ci invita a riflettere sull’inquinamento che non fa che peggiorare la situazione sotto l’aspetto della salute.

Sembra strano per chi non è attento, ma esiste un modo semplice e alla portata di tutti per alleviare un po ‘ il male di questa situazione e lo si può fare con un unico gesto. A chi non interessa uno sconto sulla Tari, la tassa sui rifiuti, e un mondo più pulito?

Non si tratta di trucchetti fiscali né di complicate pratiche burocratiche, ma di una soluzione pratica e sostenibile da realizzare direttamente a casa: il compostaggio domestico.

Un gesto che fa la differenza

Molti italiani non sanno che trasformare gli scarti alimentari e i residui vegetali in compost, un fertilizzante naturale utile per il giardino o l’orto, può far risparmiare anche centinaia di euro all’anno. Il motivo è semplice: chi produce meno rifiuti umidi, perché li smaltisce in autonomia, solleva il Comune da parte del lavoro di raccolta e smaltimento. In cambio, riceve una riduzione sulla quota variabile della Tari.

Ma come funziona esattamente questa agevolazione? Quali sono i passaggi da seguire per richiedere lo sconto? E soprattutto: serve davvero tanto spazio o attrezzature costose per fare il compost a casa? Il compostaggio domestico aiuta tutti: cittadini, enti locali e l’ambiente. Quando i rifiuti organici (come bucce di frutta, verdure, fondi di caffè, foglie e piccoli scarti da cucina) vengono trattati direttamente in casa, il Comune ha meno materiale da raccogliere e smaltire. Questo comporta meno viaggi dei mezzi di raccolta, meno emissioni inquinanti e minori costi complessivi per la gestione dei rifiuti urbani.

Proprio per questo, molti Comuni premiano chi decide di produrre compost da solo. Lo fanno con uno sconto sulla Tari che può arrivare anche al 30% della parte variabile, cioè quella della tassa calcolata in base al numero di persone presenti nella famiglia. Lo sconto viene riconosciuto ogni anno, ma per ottenerlo bisogna fare domanda entro una certa scadenza, solitamente il 30 giugno.

Lo sconto sulla Tari per chi fa il compostaggio varia da città a città: si parte da un 10% fino ad arrivare a un 30%, sempre sulla parte variabile della tariffa. Per fare domanda, è necessario compilare un modulo che si trova sul sito del proprio Comune, allegando alcuni documenti. Di solito, vengono richieste delle foto della compostiera (che può essere acquistata o fatta in casa), la prova di acquisto dell’attrezzatura e una breve dichiarazione che attesti l’uso del compost per il proprio giardino o orto.

Iniziare è più facile di quanto si pensi. Basta procurarsi una compostiera, che si può trovare nei negozi di giardinaggio o online, oppure costruirne una con materiali di recupero. Poi si comincia a raccogliere separatamente gli scarti organici, ovvero tutto ciò che è commestibile ma che non viene consumato. Sarebbe meglio evitare evitare carne, pesce e cibi cotti, che potrebbero attirare insetti o causare cattivi odori.

Alcuni Comuni forniscono gratuitamente le compostiere o le vendono a prezzo ridotto, e organizzano anche corsi per imparare a usarle nel modo corretto. Una volta avviato il processo, in pochi mesi si ottiene un ottimo fertilizzante naturale, perfetto per le piante di casa o l’orto.