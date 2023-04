Risparmiare in bolletta/ Commissione Europea: “accantonare” 530 mln entro il 2030

Risparmiare in bolletta è probabilmente tra le parole chiave del 2023. A causa dell’inflazione, dei rincari energetici e della guerra tra Russia e Ucraina, molte famiglie si sono trovate in estrema difficoltà, dovendo fare i conti e stringere i denti pur di riuscire ad arrivare a fine mese.

Un’impresa che oggigiorno sembra molto difficile, visto che i prezzi generali sono aumentati, ma non gli stipendi. Dunque una mancanza di adeguamento in base allo stile di vita, ha portato molte famiglie italiane alla crisi. La Commissione Europea, vorrebbe introdurre delle norme per ridurre i costi delle utenze domestiche.

Bonus trasporti 2023/ Il garante è d'accordo, sì ai dati: come vengono trasmessi

Risparmiare in bolletta: l’idea della Commissione Europea

La Commissione Europea, vorrebbe attuare delle regolamentazioni specifiche, consentendo di poter risparmiare in bolletta. Ridurre i costi di gas e luce, permetterebbe a molte famiglie italiane, di poter tirare un sospiro di sollievo.

L’idea sarebbe quella di attuare delle norme che andrebbero a contenere i consumi elettrici, provocati dagli elettrodomestici in stand–by. Con delle misure specifiche e applicate a quanto scritto, alcune stime sosterebbero un risparmio di 530 milioni di euro entro il 2030 (pari a 1,36 tonnellate di CO2).

Giorgetti: “niente tasse per chi fa figli”/ Natalità, Lega: “detrazione fino 10mila€”

I diversi metodi per risparmiare in bolletta non sempre potrebbero essere sufficienti. Ecco perché, la Commissione Europea stessa, ha stabilito quali requisiti potrebbero soddisfare i nuovi elettrodomestici che verranno immessi in commercio.

Entro i prossimi due anni, i prodotti commercializzati sul mercato, qualora non avessero uno schermo, dovranno consumare un massimo pari a 0,50 W (in stand-by); Il consumo energetico delle apparecchiature (quando sono spente), non deve superare il massimo di 0,50 W. Trascorsi due anni dall’attuale regolamento, il consumo energetico dei dispositivi spenti, non dovrà superare lo 0,30 W. Gli elettrodomestici aventi uno schermo che dà informazioni sullo stato di stand-by, dovranno consumare massimo 0,80 W, che potrebbe arrivare a 1 W eccezionalmente, per le asciugatrici.

La Commissione Europea dovrebbe attuare nell’immediato tali norme, dando la possibilità ai produttori di elettrodomestici, e agli stati membri, di potersi adeguare entro due anni. Ci auguriamo che in questo modo, ci sia davvero la possibilità di risparmiare in bolletta.

Reddito di cittadinanza 2023/ Addio, sta per arrivare il trio: Gil, Pal e Gal

© RIPRODUZIONE RISERVATA