Risparmiare su Amazon/ I metodi per trovare i prodotti buoni ma meno cari

Risparmiare su Amazon non è difficile, a patto che si conosca bene l’e-commerce statunitense più noto al mondo. E per “conoscere bene“, non intendiamo accedere all’applicazione o entrare nel sito, cercare il prodotto e comprare il meno caro.

Chi almeno una volta nella vita, ha comprato su Amazon, sa che è il luogo perfetto in cui trovare tutto. I meno esperti però, non sanno che è anche il luogo dove l’algoritmo è così ben studiato, che potrebbe mostrare i risultati più costosi o comunque, quelli premiati per “parole chiave”.

ChatGpt e AI, comitato etico Francia, "Rischio relativismo della verità"/ "Pausa necessaria"

Risparmiare su Amazon: come approfondire la ricerca

Chi vuole risparmiare su Amazon può farlo, ma non soltanto cercando i prodotti come magari fanno tutti o come si è abituati a fare, piuttosto, approfondendo la ricerca. Ora che abbiamo parlato abbondantemente della teoria, è ora di passare alla pratica.

La prima soluzione è quella di scovare a fondo tra le sottocategorie fino ad arrivare a quella di proprio interesse. Una ricerca così avanzata consentirà di scoprire altri prodotti, che magari non risulterebbero tra i primi risultati effettuando una ricerca dalla home page di Amazon.

Twitter addio, nasce X/ Elon Musk cambia nome a società: la super app è in arrivo

Nei filtri delle sottocategorie, è possibile affinare ancor di più la propria ricerca, combaciando il prodotto di riferimento, con un prezzo più basso. Ecco tra i filtri più approfonditi e “nascosti” nelle sottocategorie:

Formato dell’articolo; Tipo di dieta; Beneficio; Numero di articoli; Tipo di contenitore; Prodotti più sostenibili; Idoneo alla spedizione gratuita; Opzione di abbonamento; Marca;Risparmiare su Amazon Media recensione clienti; Offerte e risparmi.

Risparmiare su Amazon Warehouse e Seconda Chance

Ma esiste un altro metodo ancora per poter risparmiare su Amazon. All’interno dell’e-commerce, esiste la sezione Warehouse, dove vengono messi in vendita – sempre nel suo marketplace – i prodotti di seconda mano ma attenzionati in modo particolare, dagli addetti al controllo di qualità.

SCENARI/ Come l'intelligenza artificiale può rafforzare il capitalismo di massa

Il loro prezzo sarà chiaramente, nettamente minore rispetto ai prodotti nuovi. Lo stesso dicasi per “Seconda Chance di Amazon“, dove si potranno permutare i propri prodotti o abiti, racimolando qualche soldo extra.











© RIPRODUZIONE RISERVATA