Risparmiare su bolletta: come fare?/ -80% spesa con insufflaggio e contatore speciale

Come risparmiare sulla bolletta e abbattere i consumi? Una domanda alla quale hanno risposto “Le Iene”, mediante un servizio realizzato da Matteo Viviani e Marco Fubini e andato in onda nella serata di martedì 29 novembre 2022 e che ha proposto una doppia soluzione veloce ed economica: si tratta dell’insufflaggio (inserimento di materiale isolante nelle pareti e nel sottotetto per ridurre la dispersione termica) e di un contatore speciale per dimezzare il funzionamento e il costo della caldaia di casa. Unendoli fra di loro, questi due sistemi possono ridurre le spese per l’energia del 70-80 per cento.

Se alcuni consigli utili per risparmiare sulla bolletta sono noti da tempo (sostituire le lampadine con i led, spegnere gli elettrodomestici la sera e non lasciarli in stand-by, chiudere l’acqua mentre ci si insapona nella doccia, non usare solo il phon, ma anche l’asciugamano per asciugare i capelli bagnati e vestirsi più pesante in casa), questi rappresentano indubbiamente una novità.

COME RISPARMIARE IN BOLLETTA: INSUFFLAGGIO E CONTATORE SPECIALE

La tecnica dell’insufflaggio per risparmiare in bolletta, è stato spiegato a “Le Iene”, consiste nell’inserire materiale isolante in fiocchi nelle pareti e nel sottotetto. L’esperto intervistato l’ha definito “un lavoro molto veloce, che si effettua in una giornata. Questo tipo di operazione può essere effettuata solo se l’edificio è stato costruito con doppie file di mattoni con un intercapedine in mezzo. Ci sono 10 milioni di unità abitative fatte così in Italia. I fiocchi sono di carta giornale, che, se resa soffice, diventa più efficace di un pezzo di legno, oppure di lana di vetro: il 60% è vetro riciclato, il restante 40% è vetro nuovo. Il lavoro costa dai 1000 ai 3000 euro ed è detraibile al 65%”.

Per risparmiare in bolletta esiste anche uno stratagemma da applicare alla propria caldaia: “Gli impianti di riscaldamento si fermano solo quando all’interno dell’appartamento si raggiunge la temperatura impostata – è stato ricordato nel servizio –. La caldaia riscalda acqua già calda e questo è uno spreco di energia. Esiste però un contatore speciale che, una volta che l’acqua dei termosifoni arriva a temperatura, blocca la caldaia, dimezzando il tempo di accensione e i consumi. Il costo dell’apparecchio e della sua installazione? 600 euro”.

