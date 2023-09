Risparmiare sul mutuo della casa/ Gli escamotage per ridurre la rata mensile (14 settembre 2023)

Una soluzione che consenta di risparmiare sul mutuo della casa, è certamente l’opzione che la gran parte degli italiani stanno ricercando negli ultimi periodi, specialmente dopo le mosse della BCE, che ha causato dei rincari non indifferenti.

Premettendo che un under 36 avrebbe già i suoi vantaggi fiscali, dobbiamo tenere in considerazione l’elevata platea di debitori di un mutuo, soprattutto chi deve sostenere delle rate molto più alte, a causa dell’innalzamento dei tassi di interesse variabili.

SPILLO/ Quelle banche italiane fra tasse e tassi

Risparmiare sul mutuo della casa: le strategie più sensate per riuscirci

Per risparmiare sul mutuo della casa, occorre comprendere attentamente, la propria situazione. Si ha un tasso di interesse variabile con cap, oppure no? Il tasso è fisso, ma non si riesce più a sopportare e sostenere i rincari a causa dell’inflazione?

Santander Consumer Bank chiude tutte le filiali in Italia/ Ridotto organico: "14% in eccedenza"

Sicuramente, un consulente finanziario è la figura più adatta che potrebbe fornire i suggerimenti migliori, ma in assenza di essa, è possibile fissare un appuntamento con la propria banca, al fine di raggiungere un accordo vincente per ambe le parti.

Nel caso si voglia allungare la durata del contratto di un mutuo, e proporre una rinegoziazione del finanziamento, andrà appurato l’ammontare totale del prestito. Questo perché, riducendo la rata mensile, aumenteranno i tassi di interessi nel corso del mutuo.

Dunque, in un primo istante si potrebbe ottenere una rata mensile più bassa, ma con un costo totale più alto. Se il finanziamento complessivo, non aumentasse di troppo, avrebbe senso poter risparmiare un po’ di soldi nel presente, viste le difficoltà della vita odierna.

Extraprofitti delle banche: il Governo rivede la tassa/ Secondo il Senato rischiava l'incostituzionalità

Risparmiare sul mutuo della casa: sospendere il mutuo

Un’altra soluzione che permette di risparmiare sul mutuo della casa, è la sospensione del mutuo per difficoltà economiche del 2023. La misura è stata concessa grazie all’ultima Legge di Bilancio, che ha concesso di usufruire del cosiddetto Fondo Gasparrini.

Il Fondo Gasparrini, consente ai titolari di un contratto di mutuo, di poter sospendere una rata qualora ci fossero delle reali esigenze economiche. Se ne potrà usufruire – salvo cambiamenti – fino al 31 dicembre del 2023.

La domanda andrà inviata alla banca con la quale è stato stipulato il prestito, che previa approvazione vi consentirà di poter risparmiare sul mutuo della casa, per un periodo di tempo “sufficiente”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA