La Rottamazione Quinquies prevede anche le multe emesse dai carabinieri oppure dalla Polizia stradale (ma resta facoltativo).

La Rottamazione Quinquies inserisce nel testo anche la possibilità di pagare le multe senza alcun interesse. Una scelta che però resta per gli enti locali facoltativa e non obbligatoria. Mentre le sanzioni afflitte dallo Stato potranno regolarmente esser oggetto della Definizione Agevolata.

Le novità inserite nell’emendamento sono molteplici, tra cui i tributi locali che fino ad oggi non erano ammessi. Seppur in maniera del tutto volontaria, resta comunque una nuova opportunità per agevolare i debitori che devono corrispondere dei soldi agli enti.

Rottamazione multe: definizione Agevolata ammessa: le regole

Grazie alla Rottamazione Quinquies i tributi locali non riscossi dagli enti, come le multe, l’IMU, la TARI e quel che concerne a tali contesti, è possibile risparmiare totalmente o solo parzialmente sulle sanzioni e/o interessi applicati.

Lo Stato però non obbliga gli enti ad accettare di attuare la Definizione Agevolata, la lascia come un’opzione facoltativa che Comuni e Regioni possono liberamente “rifiutare, modificare o accettare”. Lo stesso concetto vige anche in presenza di controversie o iter legali già avviati.

L’unica eccezione vale su alcune imposte erariali, sull’IRAP, sulle addizionali e le compartecipazioni, che non possono rientrare in alcun modo nell’aiuto.

Quali multe sono ammesse

Attenzione invece a quali sono le multe ammesse e quali invece quelle “non incluse“. Innanzitutto si fa riferimento soltanto alle contravvenzioni emesse dagli organi di Polizia stradale oppure dai Carabinieri (quelle dei vigili urbani ad esempio non sono previste).

Poi la scelta – lo ripetiamo per la sua importanza – resta facoltativa. Laddove Regioni e Comuni dovessero approvare e acconsentire la definizione agevolata, allora quest’ultimi dovranno adeguarsi al regolamento nazionale.

Dunque gli interessi e le sanzioni dovranno essere abrogati definitivamente e soprattutto completamente, così come previsto dalla pace fiscale in vigore per il prossimo anno.

AI contribuenti verrà infine concesso un arco di tempo massimo pari a 60 giorni rispetto alla ricezione dell’ordinanza, così da provvedere all’accettazione della rottamazione.