Risparmio italiano/ Accumulo in crescita, ma manca “l’educazione finanziaria”

Il risparmio italiano è tornato a salire in questo 2022. In previsione degli ultimi dati, anche il 2023 sembrerebbe esser orientato in un’ottica di “risparmio“. Gli italiani che avrebbero deciso di metter qualcosa da parte, sarebbe il 53%, una percentuale ottimale vista la crisi.

L’ultima analisi è stata condotta da Intesa Sanpaolo e Centro Einaudi, i quali hanno appurato che seppur rispetto al 2021 il risparmio italiano ha registrato un balzo di cinque punti (in positivo), la cattiva notizia è che solo il 17% di loro avrebbe intenzione di accumulare soldi con un obiettivo.

CRISI ENERGIA/ RePowerEu, una finta soluzione mentre le aziende chiudono

Risparmio italiano: l’inflazione ha toccato il 10%

Il risparmio italiano è in crescita, sinonimo di “esigenza di liquidità“. Quello che però è sbagliato, così come affermato dal chief economist di Intesa Sanpaolo, Gregorio De Felice, è l’accumulo di denaro fatto nel modo più sbagliato, infatti afferma:

Dominique Strauss-Kahn, la Procura apre un'inchiesta/ "Riciclaggio e frode fiscale"

«Forse non tutte le famiglie hanno compreso che con un tasso di inflazione al 10% avere soldi fermi e non investirli rappresenta un costo. Per il sistema bancario questo potrebbe anche non essere un male, ma l’eccesso di liquidità è sempre uno spreco. Considerando la perdita dei depositi infruttuosi, che coincide col carovita, ci auguriamo di poter assistere allo spostamento verso strumenti di investimento».

Gian Maria Gros-Pietro, Presidente di Intesa Sanpaolo, oltre a confermare quanto annunciato da De Felice, sostiene che il risparmio italiano viene fatto in mal modo, in quanto manca l’educazione finanziaria di cui tutti avremmo bisogno. Si intende non solo per i ragazzi, ma anche per gli adulti.

QUANTO CI COSTA IL NATALE?/ Dall'albero alla tavola, spendiamo 340 milioni di euro in più

«Educazione finanziaria significa insegnare ai risparmiatori a valutare gli investimenti che hanno a disposizione. Attualmente le famiglie preferiscono strumenti che ritengono a basso rischio, ma il rischio c’è sempre, va affrontato e gestito. Nota dolente è poi l’approccio dei giovani al rischio: Li abbiamo trovati poco o nulla interessati: al 38% di loro valutare il rischio non importa per nulla, solo il 2% lo ritiene importante».











© RIPRODUZIONE RISERVATA