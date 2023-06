Rissa a colpi di ascia a Forlì/ Tragedia sfiorata: Polizia acquisisce video

Il video di una rissa tra stranieri a colpi di ascia nel centro di Forlì è diventato virale sul web. Le immagini, come riportato dal Corriere della Sera, sono state riprese e pubblicate da un residente della zona, che ha assistito alla folle scena dal balcone. Esse mostrano le tre persone che si sono affrontate intorno alle 20.30, rincorrendosi e colpendosi con violenza più volte in piazza Saffi.

Durante la colluttazione, si è sfiorata la tragedia. A metà del filmato, infatti, si vede uno degli uomini cadere a terra, mentre l’altro cerca di approfittare del momento di debolezza per colpirlo con l’ascia. L’attacco, potenzialmente mortale, è andato a vuoto per pochi centimetri, tanto che si vedono le scintille provocate dall’impatto tra la lama e l’asfalto. Alla fine, dopo altri corpo a corpo, i tre stranieri si sono dileguati, prendendo ognuno direzioni diverse. La Polizia è stata allertata, ma all’arrivo degli agenti non era più presente nessuna delle persone coinvolte.

Rissa tra stranieri a colpi di ascia a Forlì: il video choc

La Procura ha aperto un’inchiesta sulla violenta rissa tra stranieri armati di ascia nel centro di Forlì e ha acquisito il video choc registrato da un residente, che intanto è diventato virale sui social network. L’obiettivo è quello di identificare i tre uomini che si sono resi protagonista delle scene di follia, che purtroppo sono sempre più comuni nella zona.

Gli episodi di violenza come risse, liti e schiamazzi spesso ad opera di persone in evidente stato di alterazione infatti sono ormai all’ordine del giorno, tanto che i commercianti sono stati costretti a chiudere i loro negozi e gli abitanti evitano di uscire nelle ore serali. La preoccupazione è alta e la speranza è che gli inquirenti riescano al più presto a mettere un freno al fenomeno.

