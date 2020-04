Rissa alla Camera? Intervengono assistenti/ Video, Fico: “Rivedremo le immagini”

Pubblicità

Rissa sfiorata alla Camera dopo l’intervento del premier Giuseppe Conte? Le immagini video non sono chiare, ma lo stesso presidente della Camera Roberto Fico ha promesso di riguardare le immagini delle riprese avvenute all’interno dell’Aula per approfondire cosa sia successo. La bagarre è scoppiata durante l’intervento di Davide Crippa, onorevole del MoVimento 5 Stelle. Quando ha cominciato a criticare le iniziative regionali è scattato il deputato Eugenio Zoffili della Lega. «Deputato Zoffili, per favore. La richiamo all’ordine… Per favore, non intervengo sugli interventi dei deputati. Facciamo andare avanti l’onorevole Crippa», ha sbottato Fico. Quando ha ripreso, però, Crippa è stato ancor più polemico. «Oggi qualcuno ha fatto confusione e ha occupato le aule parlamentari, magari sfruttandolo come tentativo per fare assembramento sociale per festeggiare un compleanno, come accaduto ieri sera». E sono riscattate le proteste della Lega, con la tensione che potrebbe essere culminata in una rissa alla Camera.

RISSA ALLA CAMERA? FICO: “RIVEDREMO LE IMMAGINI”

L’intervento del deputato M5s Davide Crippa è stato interrotto nuovamente a causa della reprimenda nei confronti del deputato Guido De Martini della Lega. «Collega De Martini con la mascherina, per favore. Quando è in aula deve stare con la mascherina come tutti, anche se non si parla». Quando l’intervento di Crippa è ripreso però Fico ha chiesto quello degli assistenti perché un deputato in Aula si è alzato, ha spostato una sedia e si è avvicinato minacciosamente ad un collega. Questo quanto emerge dal video della presunta rissa alla Camera che è a disposizione. «Chiedo agli assistenti di intervenire», ha detto Fico richiamando poi i deputati Sasso e Ricciardi che però non sembrano essere quelli coinvolti. Anche perché le telecamere si sono subito spostate sul presidente della Camera. «Colleghi per favore, un po’ di tranquillità. Deputato Sasso lo vedremo nelle immagini, glielo assicuro. Non si preoccupi da questo punto di vista», ha garantito Roberto Fico invitando i deputati alla calma.

