RISSA ALLA COMUNIONE/ Anagni, non pagano il conto da 700 euro e scappano con le torte

Guai a pensare che la festa di una Prima comunione debba essere per forza un momento di festa: basta vedere quel che è successo ad Anagni, dove il banchetto si è trasformato in una maxi-rissa che ha coinvolto 6 persone. Sulla stregua di quanto accaduto qualche giorno fa ad una festa di matrimonio nel Milanese, dove una battuta sul vestito della sposa ha scatenato la scazzottata tra cognati, ecco che ancora una volta dei futili motivi sono alla base dei calci e dei pugni volati al ricevimento di quella che secondo i piani doveva essere soltanto un’occasione gioiosa. Così evidentemente non è stato in un noto ristorante di Anagni, dove la situazione è presto degenerata quando uno degli invitati ha iniziato a prendere a pugni, con l’aiuto di altri 3 commensali, un 40enne presente alla festa, che a sua volta ha tentato di contraccambiare con l’aiuto di un parente. Nel racconto della rissa, però, si inserisce un dettaglio particolare: qualcuno infatti ha approfittato per svignarsela senza pagare il conto…

ANAGNI, RISSA ALLA COMUNIONE

A denunciare l’accaduto è stato il proprietario del ristorante teatro della rissa: sembra infatti che il promotore del banchetto, forse approfittando del parapiglia, si sia prima fatto consegnare le torte e poi se ne sia andato senza onorare il corrispettivo di quasi 700 euro. Come sottolineato da Frosinone Today, i carabinieri della compagnia di Anagni intervenuti sul posto per sedare gli animi hanno deferito in stato di libertà sei persone responsabili di “rissa aggravata con lesioni” tra cui un 46enne, un 36enne, un 47enne, un 26enne e un 40enne, tutti residenti nella provincia di Frosinone, e un 46enne residente nella provincia di Roma. I sei dovranno tutti rispondere di rissa e danneggiamento mentre il 36enne frusinate anche di insolvenza fraudolenta per il conto non pagato al locale. E dire che doveva essere un momento di “comunione”…

