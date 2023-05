Rissa Bagnaia-Vinales in MotoGp a Le Mans/ Video, spintoni e schiaffi nella ghiaia

Clamorosa rissa avvenuta nella giornata di ieri in MotoGp, in occasione del Gran Premio di Francia, a Le Mans: Maverick Vinales e Pecco Bagnaia sono venuti a contatto dopo una caduta, dando vita ad un alterco anche fisico nella sabbia. Quando mancavano ancora 22 giri al termine del Gp, i due sono scivolati senza alcuna conseguenza fisica dopo un contatto, per poi affrontarsi faccia a faccia con degli spintoni, e anche qualche “schiaffo”, ovviamente con il casco in testa. Alta tensione fra Vinales e Bagnaia fino a che i due non hanno preso la propria strada, allontanandosi e terminando la “rissa”.

Il campione del mono su Ducati è sembrato anche leggermente zoppicare dopo la caduta, ma in ogni caso sembra che subito dopo la situazione sia rientrata. Maverick e Francesco hanno infatti chiarito con una bella stretta di mano, mentre la gara è stata vinta da Marco Bezzecchi su Ducati non ufficiale del team di Valentino Rossi VR46 Racing, davanti alle due Ducati Pramac di Jorge Martin e Johann Zarco. Un nuovo “zero” stagionale per Bagnaia, che conferma quindi un inizio di campionato 2023 davvero complicato: “Si è trattato chiaramente di un incidente di gara – ha commentato a Sky Sport l’alterco con Vinales – una circostanza sfortunata, che probabilmente avremmo potuto evitare. Lui mi ha passato un po’ largo, io ero sulla mia traiettoria. Ho cambiato direzione in un punto in cui l’avrei cambiata in ogni caso, ma anche lui ha mantenuto la traiettoria giusta. Ci siamo incrociati, è stata anche una botta abbastanza violenta”.

RISSA VINALES BAGNAIA A LE MANS, IL PILOTA APRILIA E LA SUA VERSIONE

Quindi ha aggiunto: “Non mi è piaciuta molto la reazione dopo la caduta, ma sono l’adrenalina e la tensione che possono giocare brutti scherzi. Lo spavento tende a rendere aggressivi”.

Vinales ha invece spiegato: “Sia io che Francesco siamo piloti rispettosi del fair play e non siamo soliti entrare in contatto. Questo aiuta ad arrivare a un chiarimento. Però in queste gare dobbiamo calmarci tutti perché altrimenti nessuno arriva alla fine della stagione”. Nessuna richiesta di sanzione: “Per il momento non c’è stata alcuna decisione da parte della direzione gara, si tratta di un incidente di gara”.

