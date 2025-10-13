Omer Elomari e Jonas Pepe, i due concorrenti del Grande Fratello litigano in maniera accesa e rischiano di arrivare alle mani

Animi tesi nella casa del Grande Fratello, dove i concorrenti sono entrati solo poche settimane fa. Dopo l’uscita dal gioco di Anita Mazzotta, che ha dovuto lasciare la casa dopo l’aggravamento delle condizioni di salute della mamma, gli equilibri faticano a ristabilirsi e nella casa regna un clima di nervosismo. Nelle ultime ore i telespettatori che seguono il daytime del programma di Simona Ventura hanno potuto assistere ad una lite furiosa tra Omer Elomari e Jonas Pepe, che hanno rischiato di finire alle mani. Una scena in parte censurata proprio dal Grande Fratello, che ha lasciato solamente alcune immagini del loro litigio. Ovviamente in poco tempo la scena è diventata virale sui social. Ma cosa è successo e perché i due concorrenti sono esplosi?

Nelle immagini si vede Omer Elomari urlare contro Jonas Pepe, trattenuto da Matteo Azzali, che cerca dunque di allontanarlo per impedirgli che la situazione possa degenerare. Il siriano, a quanto pare, avrebbe urlato a Jonas: “Vuoi fare l’uomo? Vieni a farmi vedere che uomo sei! Ti faccio vedere chi è l’uomo che hai nominato per non essere fragile”. E ancora avrebbe continuato a inveire contro di lui: “Sei un deficiente e un ignorante che non capisce niente della gente. Stai zitto, ignorante! Vai fuori!”

Omer Elomari e Jonas Pepe, litigio acceso al Grande Fratello: caos per la nomination?

Il litigio tra Omer Elomari e Jonas Pepe al Grande Fratello sarebbe avvenuto a causa della nomination che il modello ha fatto nella scorsa puntata. A Simona Ventura, infatti, Pepe aveva spiegato di voler nominare il concorrente siriano perché con lui non riusciva a trovare un punto di comunicazione: “Lui è cresciuto con valori diversi dai miei, con l’idea dell’uomo che deve essere forte. Io sono venuto qui anche per mostrare le mie fragilità” aveva spiegato il modello. Parole che, a quanto pare, Omer non ha apprezzato affatto.