Rissa choc fuori dal pub: uomo mette donna ko/ Video “Vedete la fine del lockdown?”

Sono stati riaperti pochi giorni fa i locali notturni in Gran Bretagna, ma già si registrano le prime risse. Testimone ne è il filmato pubblicato nella giornata di ieri da parte del Daily Mail, uno dei tabloid d’oltre Manica più letti, che mostra appunto una scazzottata fuori da un pub sito in quel di Canning Town, quartiere situato nella zona est di Londra. Nel video, che potete trovare qui in basso, si vedono due uomini che si sfidano in mezzo alla strada, seminudi, dopo che arriva anche la compagna di uno dei due, raggiunta a sua volta da un pugno e finisce a terra dopo il colpo violento.

Coloro che assistono alla scena si sono subito fiondati in strada ad aiutare la donna colpita, mentre i due uomini continuavano a prendersi a botte fra le macchine: “ti ammazzo”, “ti accoltello”, si dicono l’un l’altro. Colui che riprende la scena, molto probabilmente con uno smartphone, commenta invece: “Questo è ciò che accade quando finisce il lockdown…”, come a dire “Si stava meglio quando si stava peggio…”.

RISSA DAVANTI A PUB DI LONDRA, UN ALTRO EPISODIO A BLACKPOOL

L’episodio della rissa londinese si è verificato nella strada di fronte all’Alexandra Pub, a Canning Town, e lascia decisamente basiti, in particolare per il fatto che i due sfidanti abbiano deciso di prendersi a botte quando invece avrebbero dovuto godersi il momento dopo mesi di lockdown e di locali chiusi. E’ dal 12 aprile che in Inghilterra è venuta meno la restrizione che obbligava pub, bar e ristoranti con le serrande abbassate, di conseguenza tutti i residenti possono ora recarsi nei vari esercizi, fino ad un gruppo massimo di sei persone all’aperto. “La polizia è stata chiamata domenica 18 aprile alle 22:11 – ha raccontato un portavoce della polizia al Daily Mail – a seguito delle notizie di una rissa a Barking Road, vicino all’incrocio con Newhaven Lane”. Quindi il portavoce ha aggiunto e concluso: “Non ci sono state segnalazioni di feriti gravi e nessun arresto”. Un episodio simile è accaduto anche sabato sera al No3 Sports Bar a Blackpool, quando, durante una rissa, un uomo è stato inseguito da un altro con una pentola.

