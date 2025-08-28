Rissa con Fedez in discoteca, Naska rompe il silenzio ma glissa su presunto flirt con Chiara Ferragni: "Non mi interessa il gossip"

Rissa con Fedez e presunto flirt con Chiara Ferragni, Naska non si sbilancia e glissa: “Non mi interessa”

Sono passati mesi da quando Fabrizio Corona attraverso il suo podcast Falsissimo aveva lanciato la bomba: Chiara Ferragni ha tradito Fedez quando erano ancora sposati! L’esperto di gossip è sicuro che l’influencer abbia avuto un flirt con Naska, che l’allora marito li abbia scoperti e che per questo è scoppiata la famosa rissa con Fedez in una discoteca. Dopo mesi di silenzio il cantante e rapper ha concesso una lunga intervista al Corriere della Sera dove però non si è sbilanciato sulla questione.

Fedez, Santanchè e La Russa sullo stesso yatch: cosa sta succedendo/ Brindisi e chiacchiere

Naska è stato l’amante di Chiara Ferragni? L’influencer ha tradito il marito con il rapper e per questo tra i due è scoppiata una rissa? Non lo sappiamo e del resto Diego Caterbetti, questo il nome del rapper continua a glissare sull’argomento: “Ho letto il mio nome su tante testate, ma a me non interessa il gossip. Solo la musica. Sono bravo a fare quello.” Mentre nei mesi scorsi era già arrivata la sua smentita: “Assolutamente no. Io sono sempre stato fidanzato in quel periodo. Tutt’ora”. A cadere nel tranello, invece, e confermare il flirt tra Chiara Ferragni e Naska, in quel periodo, era stato Fedez che quando Fabrizio gli ha confidato che non avrebbe parlato ne di Achille Lauro di Naska gli ha chiesto come facesse a sapere del tradimento con Naska, confermandoglielo.



Fedez, spintoni e calcio contro un fan durante un evento/ Il video scatena la polemica: cos'è successo

Naska confessa: “Lavoro da quando ho 16 anni, ho fatto di tutto”

Rissa con Fedez e presunto flirt con Chiara Ferragni a parte, tuttavia, Naska nella sua intervista al Corriere della Sera ha ripercorso la sua carriera e la sua passione per la musica: “Per mantenermi ho fatto il pizzaiolo, il commesso da Bershka, ho lavorato in shoowroom e uffici. Lavoro da quando avevo 16 anni e l’ho fatto fino all’uscita del mio primo album, ‘Rebel’, nel 2022; mi è servito per prendere la musica come un mestiere a cui dedicarmi secondo una routine in studio”. Domani 29 agosto 2025 il rapper approda con la tranche estiva del The Freak Summer Show a Bergamo.