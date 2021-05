Rissa e cazzotti fra giornalisti di RaiSport/ Pugni dopo lite per l’aria condizionata

Una scazzottata in quel di RaiSport: un giornalista ha colpito al volto un collega. L’episodio, come riferito da Repubblica e dal Corriere della Sera, si è verificato di preciso nella giornata di ieri, venerdì 30 aprile, in quel della redazione di RaiSport a Saxa Rubra, a Roma. Sembrerebbe che, come spesso e volentieri accade in questi casi, la lita sia nata per caso, per futili motivi, visto che i due giornalisti avrebbero iniziato a litigare per l’aria condizionata, finendo appunto per prendersi a pugni.

Stando a quanto emerso, un giornalista avrebbe colpito con un pugno al volto l’altro, e quest’ultimo sarebbe rimasto ferito in maniera sicuramente non lieve, visto che è stato poi costretto ad una visita presso l’ospedale San Pietro, da cui poi è stato dimesso con una prognosi di sette giorni. Sulla vicenda, come riferisce Repubblica, è intervenuta anche la polizia, che si è infatti presentata presso gli studi della tv pubblica per cercare di ricostruire l’accaduto.

SCAZZOTTATA FRA GIORNALISTI RAISPORT: I NOMI SVELATI DA DAGOSPIA

Inizialmente non erano stati svelati i nomi dei protagonisti di questa scazzottata, ma Dagospia li ha “smascherati”, spiegando che si tratta di Davide Novelli, colui che avrebbe preso a pugni il collega Nuccio De Simone, e che avrebbe appunto avuto la peggio, venendo colpito al naso. Curioso come Davide Novelli sia la voce delle telecronache di pugilato di casa Rai, e che di fatto è passato dalle “parole” ai fatti. L’episodio, in base a quanto riportato da Fanpage, si sarebbe verificato alla presenza di altri due colleghi della Rai, coloro che sono stati ascoltati poi dalla polizia come testimoni. Non è chiaro se sia partita anche una denuncia, e bisognerà capire come evolverà la situazione. “L’aggressore”, come spiega il Corriere della Sera, avrebbe 58 anni, mentre il ferito ne avrebbe 52, e segue il calcio, e la rissa sarebbe stata sedata da alcuni poliziotti che erano presenti. Pare che dopo il colpo subito Nuccio De Simone abbia perso molto sangue di conseguenza si sia recato in ospedale per una sospetta frattura.

