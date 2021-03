Rissa fra elefanti al circo/ Video choc: scontro fra due femmine, pubblico scappa

Choc in un circo russo di Kazan, dove due elefanti che si stavano esibendo si sono scontrati, dando vita ad una vera e propria rissa. Tanta paura fra gli spettatori, che ovviamente sono scappati a gambe levate per evitare di rimanere schiacciati dagli enormi animali infuriati. A scontrarsi, due esemplari femmine, leggasi Jenny e Magda: la prima ha colpito ‘l’avversaria’, gettandola a terra, per poi cercare di calpestarla oltre il ring, vicino ai posti a sedere.

Gli addestratori hanno cercato in tutti i modi di riportare la situazione alla normalità, invano, visto che i due elefanti sembravano letteralmente impazziti, come tra l’altro ha gridato anche qualcuno dal pubblico. Fortunatamente, come specificato dal direttore del circo Ramil Sharifullin, “nessuno è rimasto ferito“, e il personale del circo ha negato che gli spettatori fossero in pericolo. Difficile capire cosa sia scattata nella mente dei due elefanti, ma secondo un addetto del circo non è da escludere una gelosia di una dei due animali nei confronti del loro domatore. “Forse per attirare l’attenzione dell’allenatore, quello che è successo è stata una manifestazione di gelosia”.

RISSA FRA ELEFANTI AL CIRCO: “C’ERA PANICO, SIAMO SCAPPATI”

Inoltre, secondo il circo: “La pandemia e la mancanza di comunicazione con gli spettatori hanno sicuramente messo a dura prova gli animali. Grazie al lavoro ben coordinato di tutti i servizi circensi, la situazione si è conclusa in maniera lieta”. Così invece ha raccontato il genitore di una bambina che stava assistendo allo spettacolo: “C’era panico, ci siamo precipitati a uscire. Così hanno fatto tutti gli altri, specialmente nelle prime file del pubblico. Un altro, vicino alla parte posteriore del tendone permanente, ha detto: ‘È un bene che siamo seduti così lontano’”. Stando a quanto emerso i due elefanti sarebbero rimasti feriti dopo la rissa, e in seguito si è scoperto che già in passato la coppia era entrata in conflitto. “Jenny e Magda – hanno concluso dal circo – sono attualmente calme, ben nutrite e in buona forma fisica … ci scusiamo sinceramente per quello che è successo”.

