Rissa fra ragazze davanti a bar di Cassino/ Video virale: volano insulti e sedie

Sta facendo il giro del web il video di una rissa avvenuta in quel di Cassino, in provincia di Frosinone. Di fronte ad un bar, due ragazze hanno iniziato a insultarsi pesantemente per poi passare dalle parole ai fatti, scagliandosi addosso le sedie dello stesso locale. Un fatto che, come scrive Repubblica nella sua edizione online, qualcuno ha ben pensato di riprendere con lo smartphone, diffondendo poi il filmato in rete. La lite fra le due ragazze, avvenuta di preciso sabato notte su corso della Repubblica, non ha lasciato gravi conseguenze alle due “protagoniste”, ma solamente per casualità, visto che, scagliandosi addosso le sedie, gli esiti sarebbero potuti essere più drammatici.

Come sempre, ad assistere alla scena, un sacco di ragazzini che ovviamente non hanno mosso un dito, anzi, hanno incitato le due contendenti a sfidarsi ancora più apertamente, con tanto di smartphone in mano e risate di sottofondo. Solamente quando la situazione è letteralmente degenerata, gli amici delle due ragazze sono intervenute cercando di dividere le stesse, cadendo tra l’altro assieme a loro. Una scena a dir poco imbarazzante, come del resto è stato l’intero siparietto davanti al bar di Cassino.

RISSA FRA RAGAZZE DAVANTI A BAR DI CASSINO: LA CHIAMATA AI SOCCORSI E IL FUGGI FUGGI

Nel frattempo qualcuno ha chiamato le forze dell’ordine, ma evidentemente la voce si è sparsa in fretta e così che i vari presenti hanno iniziato a darsi alla macchina prima ancora dell’arrivo dei carabinieri e della polizia. Quando le autorità sono giunte sul luogo segnalato hanno infatti trovato il bar deserto, senza più nessuno al suo interno che si scagliava le sedie o che si insultava.

C’è chi segnala che a Cassino, esattamente il sabato precedente, si era già verificato qualcosa di simile: nella zona della “madonnina” un altro alterco fra ragazzi con spintoni, calci, pugni e tanta tensione. Fortunatamente, anche in quel caso, nulla di grave, resta il fatto che il triste fenomeno delle liti e delle risse da strada, soprattutto fra giovanissimi, sembra un fenomeno in continuo aumento in tutta Italia. Qui il video della rissa davanti al bar di Cassino

