Rissa Milan Feyenoord, cos’è successo a fine partita

La partita di ieri sera tra Milan e Feyenoord ha decretato la prima delle squadre qualificate per gli ottavi tramite gli spareggi del nuovo formato della Champions League, gli olandesi ora potranno essere gli avversari dell’Inter o dell’Arsenal, aspettando il verdetto della partita di questa sera tra Juventus e PSV da cui uscirà la seconda possibile avversaria dei nerazzurri o dei gunners.

La partita di San Siro è stata decisa da un episodio, l’espulsione di Theo Hernandez che ha fine partita è stata seguita da quella per Givairo Read con anche un cartellino giallo per Rafael Leao per via di una piccola rissa Milan Feyenoord scoppiata tra i due sedata velocemente dal direttore di gara Szymon Marciniak e i compagni di squadra.

Non si sa di preciso il motivo dello scoppio del litigio tra il terzino olandese e l’ala portoghese ma si può facilmente pensare che sia dovuta ai festeggiamenti del giocatore del Feyenoord in faccia al numero 10 rossonero o per qualche parola detta da Read durante e post partita per le troppe lamentele di Leao e dei giocatori del Milan nei confronti dell’arbitro.

Le immagini come da indicazione della UEFA non sono state riprese e quindi non si può vedere precisamente chi sia stato coinvolto oltre ai due calciatori che hanno subito l’intervento dell’arbitro, ma l’importante è che la rissa sia stata sedata sul nascere evitando spiacevoli scene in campo.

Rissa Milan Feyenoord, l’espulsione di Rafael Toloi contro il Club Brugge

La rissa Milan Feyenoord è stato uno degli episodi capitati in questa prima giornata di ritorno degli spareggi di Champions League, un’altra scena di nervosismo tra due giocatori si è vista anche nella partita tra Atalanta e Club Brugge, finita 1-3, quando Rafael Toloi è stato espulso per essere andato a muso duro contro Maxim De Cuyper cercando anche di colpirlo lanciandogli addosso il pallone, per via di un intervento vigoroso ma regolare del terzino belga sul capitano dei neroblu.

Il difensore italo-brasiliano stava comprendo l’uscita dal campo del pallone quando c’è stato uno scontro con la spalla del belga che lo ha fatto cadere a terra, quando si è rialzato Toloi era visibilmente arrabbiato e ha inseguito De Cuyper con il pallone in mano cercando di lanciarglielo addosso, senza riuscirci e scivolando per terra.

Toloi è stato espulso dal direttore di gara Felix Zwayer per condotta violenta dopo aver trattenuto il difensore insieme ai suoi compagni prima che andasse effettivamente a cercare lo scontro con l’avversario, i due episodi sono molto simili in quanto derivano dalla frustrazione dei giocatori, Toloi e Leao, per la prestazione e per il risultato della partita e perché scaturiti da provocazioni degli avversari in maniera più o meno esplicita.