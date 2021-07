RISSA PEPE-MKHITARYAN/ Video Roma-Porto, panchine in campo e caos nell’amichevole

Scintille e momenti di tensione in campo nell’amichevole della Roma di José Mourinho che ha affrontato il Porto all’Estadio Municipal da Bela Vista di Parchal, nella prima amichevole durante il ritiro in Algarve della formazione giallorossa. La situazione è diventata infuocata al 64‘, quando Pepe, esperto difensore della formazione lusitana e della Nazionale portoghese, è entrato veementemente su Mkhitaryan nella zona di centrocampo, colpendo l’armeno da dietro a ginocchio alto. Sicuramente un intervento molto duro che ha scatenato la dura reazione del giocatore giallorosso, il quale una volta a terra ha scalciato l’avversario. Da lì si è accesa una rissa con i componenti le due panchine che si sono letteralmente scagliati in campo, fortunatamente l’arbitro è riuscito a riportare la calma senza ulteriori momenti di tensione né altri gesti violenti. Alla fine non ci sono state sanzioni disciplinari e Mourinho per precauzione ha sostituito subito dopo Mkhitaryan, per evitare che la mischia si riaccendesse.

RISSA PEPE-MKHITARYAN, IL VIDEO

Nel video della rissa, mostrato da Sky Sport, si vede chiaramente piombare Pepe a tutta forza con l’armeno, ma anche la reazione istintiva di Mkhitaryan, che scalcia pericolosamente il portoghese. Non fosse stata un’amichevole l’arbitro avrebbe sicuramente preso provvedimenti, ma la situazione poi è stata risolta grazie al buon senso. C’è da dire che in queste amichevoli precampionato la Roma si è ritrovata invischiata per la seconda volta in una situazione del genere: i giallorossi avevano già visto Nicolò Zaniolo invischiato in un accenno di rissa allo stadio Nereo Rocco di Trieste con il calciatore alabardato Walter Lopez, spintonato dopo un fallo compiuto sull’attaccante giallorosso. Campanelli d’allarme che José Mourinho dovrà tenere in considerazione per non ritrovarsi una squadra sin troppo carica a inizio stagione, agonisticamente pronta ma col rischio di essere subito preda del nervosismo. Una situazione da evitare, soprattutto all’alba del campionato.

