Rissa sfiorata ai provini del Grande Fratello Vip 8?/ Deianira Marzano: “Ex Uomini e Donne avrebbe preteso…”

Rissa sfiorata ai provini per il Grande Fratello Vip 8?

La prossima edizione del Grande Fratello Vip porterà nella casa di Cinecittà sia personaggi famosi che persone sconosciute. Attualmente, in giro per l’Italia, sono in programma i casting dove persone che sognano di varcare la famosa porta rossa della casa di Cinecittà stanno sostenendo il provino. Proprio durante i casting del Grande Fratello Vip 8 ci sarebbe stato un episodio che avrebbe rischiato di tramutarsi in una vera rissa. A svelare tutto è stata Deianira Marzano che ha pubblicato lo screenshot di una segnalazione ricevuta tra le storie di Instagram.

Edoardo Donnamaria torna a Forum? "Sto valutando"/ Su Paolo Ciavarro: "Mi è capitato di chiedere scusa..."

A quanto pare, il protagonista della rissa sfiorata sarebbe stato un ex corteggiatore di Uomini e Donne che avrebbe preteso di saltare la fila con un atteggiamento altezzoso che avrebbe scatenato la reazione di un altro ragazzo presente ai provini.

La segnalazione di Deianira Marzano

La prossima edizione del Grande Fratello Vip avrà un cast formato da 12 vip e 8 nip. Stando alla segnalazione riportata da Deianira Marzano, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, per la popolarità raggiunta grazie alla partecipazione al programma di Maria De Filippi, avrebbe provato a non rispettare la fila saltando la coda. Un atteggiamento che non sarebbe affatto piaciuto alle altre persone presenti e che aspettavano di poter partecipare al casting.

Ex tronisti di Uomini e Donne cacciati da Maria De Filippi al GF Vip?/ Segnalazione choc: "Lite ai provini"

I casting, dunque, continueranno per tutta l’estate. L’inizio del programma è fissato per lunedì 11 settembre e il cast, sia vip che nip, probabilmente, sarà svelato solo pochi giorni prima della messa in onda della prima puntata.

LEGGI ANCHE:

Daniele Dal Moro e la strana proposta ad Edoardo Donnamaria/ "Ti pago se torni con Antonella Fiordelisi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA