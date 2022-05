Rissa Sgarbi e Mughini: botte, spintoni, insulti/ Lite al Maurizio Costanzo Show

Le anticipazioni televisive danno notizia di una rissa tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini, che sarebbe avvenuta nel pomeriggio di oggi, martedì 3 maggio 2022, in occasione della registrazione della puntata del “Maurizio Costanzo Show” in onda nella seconda serata di domani su Canale 5. Stando a quanto riferito da Tvblog, la lite sarebbe divampata nel corso di un dibattito sulla Russia e sull’invasione ai danni dell’Ucraina, avvenuta il 24 febbraio scorso e, purtroppo, non ancora terminata.

Sgarbi e Mughini avrebbero assunto sin dall’inizio posizioni molto distanti fra loro e pare che si sia assistito a una vera e propria escalation della tensione, che avrebbe addirittura portato alla caduta a terra dell’esponente politico. In alcuni frame pubblicati da “Dagospia” si vede un contatto fisico ravvicinato tra i due e in alcune istantanee il critico d’arte appare senza occhiali sul volto, che fino a pochi istanti prima indossava regolarmente. Logico immaginare che possano essere finiti a terra nel corpo a corpo con il giornalista.

RISSA TRA SGARBI E MUGHINI: NON È LA PRIMA VOLTA

Peraltro, la rissa tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini non rappresenta affatto un unicum a livello televisivo. C’è, infatti, un precedente datato 2019 e avvenuto negli studi di “Stasera Italia”, trasmissione di Rete 4, durante la quale arrivarono a un’altra zuffa, con tanto di sedia impugnata dal politico e alzata contro Mughini, al termine di un acceso scambio di vedute circa la crisi del primo governo Conte, quando la pandemia di Coronavirus ancora non era scoppiata e il mondo non sapeva ancora cosa sarebbe stato chiamato ad affrontare di lì a poco.

Come evidenziato ancora da Tvblog, proprio per questa ragione aveva suscitato grandissima curiosità la reunion di Sgarbi e Mughini a favor di telecamere presso gli studi del “Maurizio Costanzo Show”: l’idillio, tuttavia, non è esploso, anzi, è esplosa un’altra lite. Con calci, spintoni e insulti.











