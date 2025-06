Provvedimento disciplinare in arrivo per Omar Fantini e Dino Giarrusso dopo la brutta rissa in diretta all'Isola dei Famosi 2025: di cosa si tratta

La rissa andata in onda in diretta all‘Isola dei Famosi 2025 tra Omar Fantini e Dino Giarrusso non rimarrà impunita. La scena ha scatenato accese critiche sui social, al punto che molti hanno richiesto una squalifica immediata per entrambi i concorrenti. Cosa che, invece, non è arrivata, anzi, in diretta Dino e Omar se la sono cavati soltanto con una strigliata da parte di Veronica Gentili. Possibile che fosse tutto qui per i due litiganti? A quanto pare no, perché nelle ultime ore, all’Isola, è arrivato il primo provvedimento disciplinare.

Primo perché, attraverso un comunicato, lo Spirito dell’Isola ha spiegato che la vera punizione è in arrivo nelle prossime ore. In questo, giunto a Playa Dos (dove dunque sono i concorrenti ancora ufficialmente in gara), soltanto Omar Fantini è stato punito. Al naufrago è stata infatti tolta la collana da leader: non è più a comando del gruppo. Al suo posto sale Loredana Cannata, arrivata seconda alla prova leader.

“Mi va benissimo, – ha dichiarato poi Omar in confessionale, per poi tornare sull’argomento rissa – mi sono lasciato trascinare dal fattore campo. Mi sono scusato immediatamente dopo perché mi sono reso conto. Anche perché c’è mio figlio che mi guarda da casa e gioco a calcio, e spesso gli dico di usare la testa in campo. Sono un buon predicatore ma razzolo male.”, ha ammesso il naufrago. Questa è, dunque, solo la prima parte di un provvedimento disciplinare che colpirà nuovamente Omar oltre che Dino Giarrusso, al momento ancora all’oscuro di quanto sta accadendo nell’altra Isola. È probabile che entrambi finiscano in un televoto flash per l’eliminazione nel corso della semifinale dell’Isola dei Famosi 2025 o debbano fare, in questi giorni, delle rinunce importanti.

