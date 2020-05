Ristorante Dario, Porto Recanati/ La tradizione (Alessandro Borghese 4 ristoranti)

Pubblicità

Ristorante Dario di Porto Recanati sarà in tv stasera, 14 maggio 2020, su Sky Uno ad Alessandro Borghese – 4 Ristoranti. L’obiettivo è vincere i 5mila euro in pallio per il miglior ristorante vista mare della Riviera del Conero. Si troverà di fronte tre avversari agguerriti che dovranno votare location, menù, conto e servizio. Sarà poi Alessandro Borghese a decidere se confermare i giudizi con i suoi voti. Inoltre all’inizio della puntata annuncerà la specialità della puntata che farà meritare a uno dei protagonisti ben cinque punti che diverse volte si sono rivelati decisivi. La titolare del ristorante è Barbara che è anche direttrice di sala. Insieme alla sorella Tiziana le due sono nate all’interno del locale, dove in passato lavorava la madre. Il nome Dario invece è quello del nonno che agli albori dell’apertura dell’attività pescava prodotti freschi che la moglie cucinava. Il Signor Dario purtroppo è scomparso da poco.

Ristorante Dario, Alessandro Borghese 4 ristoranti: cosa si mangia?

Andiamo a vedere cosa si mangia al Ristorante Dario protagonista di Alessandro Borghese 4 ristoranti. Tra i piatti più ordinati c’è ovviamente il pesce, sfruttando anche un contesto che offre la possibilità di pescare. Tra i punti di forza del locale c’è la location. All’esterno troviamo una caratteristica villetta sul mare che nasconde in realtà una sala grande classica e curata in ogni minimo dettaglio. Chi ci ha mangiato parla soprattutto della splendida vetrata vista mare che illumina gli interni dove troviamo decorazioni con pesci di legno, candele, conchiglie e soprattutto tanti colori. Gli oggetti arrivano tutti da viaggi fatti da Barbara stessa insieme alla sorella. Attenzione poi all’esterno dove c’è un gazebo che viene aperto sulla spiaggia la sera e permette di mangiare in maniera veramente romantica.



