RISTORANTI/ Il 65% degli italiani li sceglie in base alle recensioni online

Complice l’accelerazione impressa durante la fase pandemica, l’onda lunga della trasformazione digitale sta impattando sul settore dei pubblici esercizi. A dirlo è Fipe-Confcommercio (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) che sottolinea come il fenomeno agisca su due fronti. Il primo è quello dell’esperienza del cliente. È sempre più consistente, infatti, il ruolo delle piattaforme digitali di recensioni: lo testimonia un’indagine interna della stessa Fipe, secondo cui il 65,5% degli italiani orienta la scelta del locale presso cui indirizzarsi proprio sulla base dei commenti online di altri clienti. E tra le piattaforme più utilizzate, spicca Tripadvisor (55% del campione), seguita da Google (54,2%) e da TheFork (45,2%).

GRANO DURO/ Controlli al via per tutelare la produzione Made in Italy

Ma non è tutto. Oltre alla ricerca, la digitalizzazione dell’esperienza del cliente coinvolge anche la funzione della condivisione: sempre secondo Fipe, infatti, il 69,3% dei clienti pubblica foto dei piatti che consuma al ristorante sui propri profili social. Un fenomeno – osserva ancora Fipe – che ha un forte impatto sull’immagine e sulla reputazione delle attività, non più veicolate solamente dai gestori dell’esercizio, ma oggi sempre più costruite e filtrate dal giudizio del cliente.

Carne sintetica, il Quirinale pronto a bocciare il divieto?/ La Verità: teme vada in contrasto con leggi Ue

Il secondo fronte di impatto della trasformazione digitale riguarda, invece, l’organizzazione interna. La cesura pandemica ha, infatti, rappresentato un potente acceleratore nel servizio di delivery. I numeri parlano chiaro: se nel 2019 solo il 24% delle aziende prevedeva la possibilità di consegna a domicilio grazie alle piattaforme dedicate, il Covid-19 ha spinto questo dato a crescere di un ulteriore 20%. E la stessa tendenza – rileva sempre Fipe – si è verificata per l’utilizzo dei pagamenti digitali, cresciuto dal 33% al 47% durante l’emergenza sanitaria.

Va poi considerata la crescente diffusione dei sistemi di prenotazione online, uno strumento – nota Fipe – che agevola sia i ristoratori, che possono gestire più facilmente l’agenda, sia i clienti. E che è funzionale al contrasto del cosiddetto no-show, ossia di quella malsana abitudine per la quale clienti che effettuano una prenotazione non si presentano poi nella data e all’orario stabiliti. Un fenomeno in crescita che i ristoranti provano ad arginare chiedendo la carta di credito o addirittura una caparra a garanzia al momento della prenotazione (in genere il 10% del totale) con una penale in caso di mancata presentazione al tavolo.

Mense scolastiche, controlli dei Nas: più di 1 su 4 sono irregolari/ Sequestrati 700kg di cibo

Va detto però che non tutto è oro quel che luccica. “I grandi avvenimenti degli ultimi anni, su tutti la pandemia – afferma Matteo Musacci, Vicepresidente di Fipe-Confcommercio -, hanno costretto le aziende a rinnovarsi per necessità, con il conseguente rischio di affrontare una trasformazione affrettata o incompleta. I cambiamenti in atto necessitano invece di una nuova consapevolezza riguardo l’applicazione delle tecnologie digitali, dall’adozione dei software al rapporto con i nuovi attori del settore, come le aziende di delivery e le piattaforme di recensioni e booking online. Serve dunque inquadrare i nuovi modelli di business che si stanno delineando, perché il modo migliore per beneficiare delle innovazioni è saperle governare appieno”.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA