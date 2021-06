Ristoranti, limite 4 persone a tavola no in zona bianca/ Valido solo per zona gialla

La riapertura da ieri dei ristoranti, dei bar e in generale dei locali, anche all’interno, è stata occasione per una querelle fra il governo e precisamente il ministero della salute, e le regioni, in merito al numero di persone che possono sedere a tavola in contemporaneamente. Come spesso e volentieri accaduto anche in passato, le Regioni, rappresentate dal presidente della Conferenza, Massimiliano Fedriga (governatore del Friuli Venezia Giulia), chiedevano soluzioni più “agevoli”, mentre l’esecutivo appariva più rigido, e alla fine pare si sia trovata la quadra. Ma spieghiamo nel dettaglio cosa è successo.

Accade che attorno alle 14:00 di ieri circa viene emessa una nota da parte del ministero della salute in cui viene specificato che il consumo al tavolo è consentito ad un massimo di quattro persone alla volta, salvo che siano conviventi, limite stabilito sia nelle zone gialle quanto in quelle bianche. Qualche ora dopo è però arrivato il dietrofront, proprio a seguito della pressione delle Regioni, e così si è deciso di lasciare il limite solamente nelle zone gialle: “È in corso un approfondimento – trapelava dal ministero degli affari regionali presieduto dalla forzista Maria Stella Gelmini – per risolvere e superare l’interpretazione sul limite massimo di 4 persone ai tavoli nei ristoranti”.

RISTORANTI, 4 PERSONE A TAVOLA: ATTESA DECISIONE UFFICIALE

“Il limite massimo di 4 persone – si legge ancora – salvo che si tratti di conviventi, secondo l’interpretazione dell’ufficio legislativo del Ministero per gli Affari regionali, si dovrebbe applicare “solo in zona gialla”, mentre per la zona bianca dovrebbe intendersi superato”. Il ministro Speranza aveva richiamato l’articolo 27 del dpcm dello scorso 2 marzo, in cui, al comma 1, si leggeva che «Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi», regola tra l’altro presente anche nel decreto legge 52 dello scorso 22 aprile, e nelle premesse delle linee guida per la ripresa delle attività economica di pochi giorni fa, 28 maggio. Si attende comunque l’ufficialità anche se al momento sembra prevalere la linea delle regioni, quindi nessun limite in zona bianca, e 4 per tavolo (salvo conviventi), in zona gialla.

