Ristoranti pieni a San Valentino/ Tutto esaurito da nord a sud per il 14 febbraio

Torna a sorridere il settore food, soprattutto in un periodo così difficile come quello appena vissuto, con tantissimi contagi che hanno in crisi ogni ristoratore, con disdette e mancate prenotazioni. Il settore, messo in crisi dall’emergenza pandemica ormai da due anni, che ha svuotato i locali di tutta Italia, tira un sospiro di sollievo nel giorno di San Valentino. In occasione del 14 febbraio, infatti, si registra un importante incremento delle prenotazioni in tutta Italia, dal sud al nord. Una situazione che non può far altro che piacere ai tanti ristoratori che si sono trovati a vivere due anni difficile con tante chiusure e pochissimi incassi.

Cibi afrodisiaci a San Valentino: quali sono/ "Alimenti che migliorano prestazioni…"

A questa situazione si è aggiunto anche il caro bollette, che da mesi sta mettendo ulteriormente in ginocchio le imprese italiane. L’aumento dei costi delle materie prime, del gas e dell’elettricità hanno portato ad un incremento piuttosto salato delle bollette, sia nelle famiglie sia nelle imprese. A farne le spese sono state a maggior ragione le imprese, che hanno dovuto fare i conti con importi più che raddoppiati. A queste problematiche si è aggiunta anche la situazione legata al Super Green Pass: tanti italiani, non vaccinati, hanno dovuto rinunciare al ristorante e a farne le spese sono stati appunto i proprietari del locali. Qualcosa, però, sembra essere migliorato proprio in occasione di questo San Valentino.

COLDIRETTI & PHILIP MORRIS ITALIA/ Primo accordo di filiera "salva raccolti" contro il caro energia

San Valentino, tutto pieno nei ristoranti italiani

In occasione di San Valentino, tanti italiani hanno deciso di passare la giornata o la serata fuori in compagnia del proprio partner. Una voglia di normalità per tante coppie, che hanno dunque prenotato per vivere la giornata degli innamorati con un bel piatto di pasta davanti e un bel bicchiere di vino. Quest’anno l’evento cade di lunedì, un giorno feriale che avrebbe potuto bloccare o impedire le prenotazioni: la situazione, però, sembra essere diversa e sembra aver portato uno spiraglio di speranza per il settore della ristorazione.

RISTORAZIONE/ I piani di KFC sull'Italia portano nuovi ristoranti e posti di lavoro

Già giorni prima della data del 14 febbraio, dal Nord al Sud tanti locali hanno fatto registrare il tutto esaurito. Molti ristoranti sono infatti sold out da tempo, altri hanno ancora pochissimi posti. Le persone hanno voglia di normalità e lo dimostrano proprio le tante prenotazioni: c’è bisogno di uscire, di tornare a vivere la propria vita e di uscire. Rimane però chi ha paura e preferisce rimanere in casa senza frequentare locali o spazi all’aperto: anche per loro, però, il giorno di San Valentino è un’occasione che vale la pena festeggiare. Tra i ristoratori c’è infatti anche chi si è attrezzato per offrire cene da asporto. Secondo una ricerca di HelloFresh, azienda che produce kit per la preparazione dei pasti, il 40% degli italiani celebrerà la festa degli innamorati in casa, gustando dunque una bella cenetta comprata da asporto. Che sia all’interno del locale o a casa, i ristoranti tornano a sorridere: finalmente c’è aria di normalità.



© RIPRODUZIONE RISERVATA