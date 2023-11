RISTORANTI & VIP/ DiCaprio e Hamilton sbarcano a Milano, Re Carlo III cede al richiamo della “Margherita”

I vip si siedono a tavola. O meglio si accomodano nel settore della ristorazione. Lo confermano due recenti notizie di attualità. La prima riguarda Leonardo DiCaprio e Lewis Hamilton. Neat Burger – la celebre catena di ristoranti vegani di cui l’attore e il pilota, entrambi molto impegnati nella causa ambientalista, sono soci -, ha annunciato che aprirà presto il suo primo ristorante italiano, destinato quindi ad aggiungersi ai dieci locali già attivi nel mondo, di cui otto nel Regno Unito, uno a New York e uno a Dubai. Il ristorante, che avrà sede all’interno del nuovo centro commerciale Merlata Bloom, situato nel distretto di Cascina Merlata di Milano, proporrà un menu interamente plant-based: si spazierà dagli hamburger agli hot dog vegani, dai nuggets di pollo vegano alle insalate e bowls di ogni tipo. Ma non solo. L’idea è infatti di includere anche elementi della tradizione culinaria italiana, come il pesto e la mozzarella, per arricchire il già vasto elenco di portate e renderlo più “locale”.

La seconda novità che ci consegnano le cronache ci porta invece in Uk e più particolare alla Corte di Re Carlo III. Il sovrano ha infatti deciso di compiere un nuovo passo nella sua lunga storia da imprenditore agricolo, con l’apertura di una pizzeria nel Mews Café della sua tenuta a Balmoral, in Scozia.

Il locale propone un’offerta piuttosto variegata: i molti turisti provenienti da tutto il mondo e desiderosi di visitare i luoghi di Sua Maestà, possono infatti assaggiare le pizze del monarca, spaziando dalla classica Margherita alla vegetariana King’s Garden – con le verdure coltivate nell’orto di Balmoral, a dimostrazione dell’attenzione di Re Carlo per la sostenibilità -, dalla variante “Pepperoni” – realizzata con il salame e non i con peperoni! – , alla “Balmoral”, una capricciosa in versione scozzese con pancetta, pollo e il tradizionale haggis, insaccato tipico della Scozia. Il tutto a prezzi relativamente accessibili, considerato il mercato britannico: si parte dai 15 euro della Margherita per arrivare, per esempio, ai 16,70 euro della Pepperoni.

