Ristori solo se sede legale è in zona rossa/ Beffa Ag. Entrate: operativa non conta

I ristori previsti dal governo, misura economica a sostegno delle imprese in difficoltà a causa del covid, stanno creando non pochi grattacapi a chi ne avrebbe pieno diritto. Tutta colpa della differenza sottile fra sede operativa e sede legale, così come specificato dallo stesso esecutivo nell’esporre la misura. In poche parole, a fare fede per ottenere i ristori è appunto la seconda, la sede legale, che deve essere obbligatoriamente nella zona rossa; nel caso in cui questa sia dislocata in una regione gialla o arancione, non si ha diritto ad alcun “rimborso”, anche se le sede operativa sia invece in una zona ad alto rischio covid.

L’Agenzia delle Entrate sta inviando ai contribuenti una risposta negativa alla richiesta di Ristori, in cui si legge: «Erogazione automatica maggiorazione zone rosse – non effettuata per domicilio non appartenente alla regione per la quale sono previsti i ristori». Una vera e propria beffa per tutti quei contribuenti la cui sede legale è in zona gialla o arancione, mentre quella operativa (o più di una), sia invece in zona rossa.

BEFFA RISTORI, “QUERELLE” SEDE OPERATIVA-LEGALE

Si pensi ad esempio a grandi imprese nazionali che dispongono di vari punti vendicati ubicati sul tutto il territorio, ma che hanno visto la richiesta di ristori rifiutata per la questione di cui sopra. L’unica cosa da fare, qualora la richiesta di ristori venga rigettata in automatico dal sistema, è quella di presentare istanza di revisione in autotutela, come specificato su Italia Oggi. In questo caso bisognerà specificare prima di tutto il calo di fatturato, e secondariamente, mettere in evidenza dove sono dislocate le varie sede operative in zona rossa, con allegata la visura camerale. La speranza è che l’istanza possa venire accolta in quanto, in caso contrario, rappresenterebbe un ulteriore danno economico per i numerosi imprenditori e commercianti falcidiati dal covid nell’ultimo anno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA