Ristrutturazione obbligatoria UE/ Il 68% degli edifici italiani andrà ristrutturato

La ristrutturazione obbligatoria secondo l’UE dovrebbe arrivare ben presto. Entro il 2030 si valuta di imporre ai cittadini europei, di ristrutturare le abitazioni affinché si possa ottenere una qualificazione energetica di classe superiore (minimo la E, con l’obiettivo di arrivare alla D).

Un passaggio che dovrà avvenire gradualmente, ma il punto è un altro, chi paga le spese di questo obbligo che potrebbe esser imposto dall’Unione Europea? Per coloro che ne potranno beneficiare, avranno modo di sfruttare il bonus ristrutturazione fino al 2024, ma per chi non ne ha possibilità?

Bonus chef 2023/ Requisiti e come far domanda fino a 6 mila euro di credito d'imposta

Ristrutturazione obbligatoria UE

La direttiva sulla ristrutturazione obbligatoria dell’UE, sembra chiara. Entro il 2030 tutti gli edifici dovranno avere minimo la classe energetica E, mentre entro il 2033 arrivare alla classe D. Tra il 2040 e il 2050, l’obiettivo è quello di avere delle emissioni ad impatto zero.

Bonus birra artigianale 2023/ Tagli accise per dimensioni, fino al 50% di beneficio

Al momento il 60% delle abitazioni hanno una classe energetica che va dalla F alla G, ma Mutuionline crede che il 78% degli edifici italiani dovrebbero esser messi in regola. La direttiva andrà applicata sia per gli edifici residenziali che per quelli statali.

Al momento non sappiamo quante sono le case a cui sarà imposto di cambiare gli infissi, le caldaie o ancora, isolare il palazzo con cappotto termico.

Ecco attualmente, quelli che sono gli edifici esclusi da quella che potrebbe essere la direttiva sulla ristrutturazione obbligatoria dell’UE:

Tutti i palazzi storici , ma esclusivamente quelli definiti “Ufficialmente protetti”.

, ma esclusivamente quelli definiti “Ufficialmente protetti”. I luoghi culturali (come le chiese ) e tutti gli altri palazzi di culto .

) e tutti gli altri . Seconde case ma che risultino abitate per meno di 4 mesi all’anno.

ma che risultino abitate per meno di 4 mesi all’anno. Abitazioni indipendenti aventi una superficie meno di 50 m2.

Adesso resta tutto nelle mani dell’Assemblea plenaria del Parlamento Ue, che tra il 13 e il 16 marzo 2023, dovrà valutare attentamente il da farsi. Successivamente comincerà il negoziato tra Parlamento, istituzione europee, Consiglio e Commissione, da cui ci aspettiamo di ottenere delle novità.

Mutuo giovani under 36 prorogata l'agevolazione/ Come accedere al fondo di garanzia

© RIPRODUZIONE RISERVATA