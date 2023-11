RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ La sorpresa Modena! Diretta gol live score 13^ giornata, oggi 11 novembre 2023

RISULTATI SERIE B: LA SORPRESA

Come abbiamo già visto, la grande rivelazione in questi risultati di Serie B è certamente il Modena, anche e soprattutto perché una squadra che non si era qualificata per i playoff della passata stagione ha rinunciato in estate ad Attilio Tesser, tornato alla Triestina, e si è affidata a Paolo Bianco che è allenatore sicuramente meno esperto del predecessore. Ebbene, il Modena attualmente è terzo in classifica e sta concretamente lottando per la promozione in Serie A senza passare dalla post season: ha avuto un periodo sicuramente difficile perché dopo tre vittorie consecutive ha disputato sei partite in cui ha avuto quattro pareggi e due sconfitte, ma in ottobre è tornato a macinare risultati.

Parlano le cifre: tre vittorie consecutive ottenute contro Brescia, vincendo al 90’ il recupero della prima giornata, Ternana e soprattutto Catanzaro, che hanno spinto il Modena di Bianco a contendere al Venezia la seconda piazza del campionato. Oggi per il risultati di Serie B i gialloblu sfidano la Sampdoria, che fuori casa ha un buon rendimento: vedremo allora cosa succederà tra poco quando sarà il momento di giocare al Braglia… (agg. di Claudio Franceschini)

OGGI CINQUE PARTITE!

Sono cinque le partite che sabato 11 novembre ci faranno compagnia con i risultati di Serie B: siamo nella tredicesima giornata del campionato cadetto, e bisogna ricordare che in settimana ci siamo avvicinati al completamento delle gare mancanti con due recuperi, che hanno toccato Brescia e Lecco come noto. Il calendario di oggi ci propone il consueto inizio alle ore 14:00, quando vivremo Ascoli Como, Cosenza Reggiana, Feralpisalò Bari e Sudtirol Pisa; alle ore 16:15 invece si giocherà Modena Sampdoria, dunque possiamo sicuramente parlare di partite molto interessanti in questo scenario che racconteremo con i risultati di Serie B.

I risultati di Serie B ci dicono che al comando della classifica c’è il Parma, che nelle giornate precedenti ha dimostrato di poter andare in fuga; oggi la risposta sarà affidata soprattutto al Modena, che a sorpresa si è preso il terzo posto in classifica e continua a sognare in grande, anche se nella tredicesima giornata se la dovrà vedere con una Sampdoria che in qualche modo appare in crescita, arriva da una vittoria e ora vuole esplorare la possibilità di arrivare in zona playoff. Vedremo tra poco cosa ci diranno i campi per questi risultati di Serie B, e ovviamente come cambierà la classifica del campionato cadetto.

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Eccoci allora vicini alle grandi emozioni dei risultati di Serie B. La tredicesima giornata propone come già detto l’intrigante Modena Sampdoria, ma un’altra partita da seguire con interesse è certamente Cosenza Reggiana: i lupi, che l’anno scorso si erano salvati all’ultimo secondo del playout, saranno facendo bene e si mantengono a metà classifica, per il momento lontani dalla zona calda e nettamente più vicini a quella che sarebbe l’incredibile possibilità di raggiungere i playoff.

La Reggiana di Alessandro Nesta però ci crede: attualmente si trova in dodicesima posizione, con punto da recuperare allo stesso Cosenza, dunque non soltanto gli emiliani possono sperare di salvarsi anche senza passare dallo spareggio ma potrebbero anche regalarsi il grande traguardo della post season, intesa ovviamente come griglia peri una ideale promozione. Tra poco i risultati di Serie B forniranno i loro verdetti, noi nelle ore che ci separano dall’inizio delle cinque partite di sabato potremo fare qualche altra valutazione sui temi che ci attendono in questa tredicesima giornata del campionato cadetto.

RISULTATI SERIE B: 13^ GIORNATA

Ore 14:00 Ascoli Como

Ore 14:00 Cosenza Reggiana

Ore 14:00 Feralpisalò Bari

Ore 14:00 Sudtirol Pisa

Ore 16:15 Modena Sampdoria

CLASSIFICA SERIE B

Parma 29

Venezia 27

Modena 22

Catanzaro 21

Palermo 20

Cremonese 19

Como 18

Bari 17

Sudtirol, Cosenza, Cittadella 16

Reggiana 15

Brescia, Pisa 13

Ascoli 12

Sampdoria (-2) 10

Lecco, Spezia 8

Ternana, Feralpisalò 6

