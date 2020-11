Risultati amichevoli/ Diretta gol live score delle partite (oggi 11 novembre)

RISULTATI AMICHEVOLI: I NOSTRI OCCHI SU ITALIA ESTONIA

Oggi, mercoledì 11 novembre 2020, pur se con tutte le incognite purtroppo dettate dalla pandemia di Coronavirus, sarà un giorno ricchissimo di calcio internazionale, nel quale terranno banco i risultati delle amichevoli che le Nazionali più importanti disputeranno nelle prossime ore in vista dei successivi impegni ufficiali in Uefa Nations League, che prenderanno il via nel weekend. Purtroppo sappiamo che in questi giorni, più che parlare di quello che ci attende, si è discusso dell’utilità e del senso di questa finestra di calcio internazionale nel cuore della “seconda ondata” della pandemia di Covid, che per molti avrebbe dovuto portare a evitare viaggi internazionali – che a dire la verità ci sono anche per le Coppe dei club – e formazione di nuovi gruppi squadra perché naturalmente in ogni Nazionale affluiscono giocatori di molti club diversi che così si mescolano, vero tasto dolente solo delle Nazionali in questo periodo. Comunque si gioca e allora proviamo a scoprire che cosa ci attenderà nelle prossime ore…

RISULTATI AMICHEVOLI: IN CAMPO LE BIG

Dunque nella nostra panoramica sui risultati delle amichevoli internazionali in programma oggi potremmo spendere la prima citazione per Turchia Croazia, in programma alle ore 18.45 italiane. Ecco poi un classico derby del Nord Europa, dal momento che alle ore 19.30 andrà in scena Danimarca Svezia, poi passeremo alle sfide di prima serata perché alle ore 20.45 avremo un interessante Belgio Svizzera, la Germania che ospiterà la Repubblica Ceca e in campo anche gli Azzurri perché stasera l’Italia affronterà l’Estonia in un match che ci vedrà senza dubbio favoriti. Il big-match per il valore di entrambe le formazioni sarà senza dubbio Olanda Spagna, ma potrà essere interessante anche Polonia Ucraina, mentre Portogallo Andorra avrà come grande favorita per una netta vittoria casalinga la squadra lusitana ancora campione d’Europa in carica. Infine, bisognerà attendere fino alle ore 21.10 per vedere in campo i campioni del Mondo della Francia, che ospiteranno la Finlandia.

RISULTATI AMICHEVOLI OGGI

Ore 18.45

Turchia Croazia

Ore 19.30

Danimarca Svezia

Ore 20.30

Lussemburgo Austria

Ore 20.45

Belgio Svizzera

Germania Repubblica Ceca

Italia Estonia

Olanda Spagna

Polonia Ucraina

Portogallo Andorra

Slovenia Azerbaigian

Ore 21.10

Francia Finlandia



