Risultati amichevoli/ Diretta gol live score: tante big europee in campo (7 ottobre)

RISULTATI AMICHEVOLI NAZIONALI: NON SOLO ITALIA MOLDAVIA…

I risultati delle amichevoli per mercoledì 7 ottobre riguardano parecchie partite internazionali, che si disputano lungo tutta la giornata: alcune di queste sfide sono “minori” riguardando nazionali poco in vista, ma altre sono dei big match o racchiudono comunque motivi di particolare interesse. Sicuramente Italia Moldavia, che è alle ore 20:45 e riguarda gli azzurri di Roberto Mancini, reduce dalla bella vittoria in Olanda nel girone di Nations League; in serata però ci sono anche Germania Turchia, Francia Ucraina, Portogallo Spagna e Svizzera Croazia, partite che potranno raccontarci molto sullo stato dei lavori di gruppi che hanno apparentemente lo stesso obiettivo, ovvero quello di raggiungere la Final Four della già citata Nations League e continuare nel loro percorso di crescita. Dunque vedremo quello che succederà in campo, nel frattempo noi possiamo cominciare a fare qualche valutazione circa i risultati delle amichevoli per mercoledì 7 ottobre.

RISULTATI AMICHEVOLI: IL CONTESTO

Come abbiamo detto è una lunga giornata quella relativa ai risultati delle amichevoli internazionali: tecnicamente, sempre considerando gli orari italiani, si partirebbe alle 3 della mattina con Nicaragua Guatemala che può essere “politicamente “ suggestiva ma certo ci dice poco dal punto di vista della competitività delle due nazionali, qualcosa in più arriverà da Armenia Albania che inaugura il pomeriggio, perché gli ospiti hanno aperto a Commissari Tecnici italiani negli ultimi anni e non fanno eccezione adesso, con Edy Reja chiamato a tenere alto l’onore di una nazionale che nel 2016 si era incredibilmente qualificata alla fase finale degli Europei. Il piatto forte sarà comunque in serata: possiamo dire che con Austria Grecia delle 20:30 si apriranno le danze e poi avremo partite davvero molto interessanti. L’Italia rappresenta le luci dei riflettori per quanto riguarda noi appassionati tricolori, ma poi anche altre big che abbiamo già nominato: vedremo allora come andranno le cose tra poche ore…

RISULTATI AMICHEVOLI INTERNAZIONALI

Ore 20:30 Austria Grecia

Ore 20:45 Germania Turchia

Ore 20:45 Italia Moldavia

Ore 20:45 Polonia Finlandia

Ore 20:45 Portogallo Spagna

Ore 20:45 Svizzera Croazia

Ore 21:10 Francia Ucraina



